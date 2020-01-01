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أخبار الانتقالات: ليفربول يجذب مبابي واليونايتد يراقب لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Kylian Mbappe PSG Real Madrid Liverpool
Getty/Goal

مانشستر يونايتد يفكر في التحرك نحو لاوتارو

2020-10-21T11:01:21Z

الأرجنتيني ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية 2020 بالانتقال لبرشلونة

مانشستر يونايتد يفكر في الانقضاض على لاوتارو مارتينيز وضمه من إنتر في سوق الانتقالات الصيفية العام القادم، وفقًا لما ذكر على دون بالون.

تم ربط برشلونة وريال مدريد أيضًا بالأرجنتيني، لكن الشياطين الحمر قد ينضموا إلى السباق على توقيعه في عام 2021.

سجل لاوتارو ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإيطالي مع إنتر في الموسم الجديد.

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@inter_es

تشالهان أوغلو على رادار الإنتر

2020-10-21T10:58:52Z

يراقب إنتر وضع عقد لاعب خط وسط ميلان هاكان تشالهان أوغلو، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في عام 2021، لكن الروسونيري يحاول التفاوض على التمديد.

ومع ذلك ، فقد أجرى إنتر اتصالات مع ميلان لمناقشة صفقة محتملة لتشالهان أوغلو، ومستعد للانقضاض عليه إذا قرر عدم التوقيع على عقدٍ جديد.

توفان مطلوب في ميلان

2020-10-21T10:56:29Z

يأمل ميلان في ضم فلوريان توفان من مارسيليا في سوق الانتقالات الشتيوة القادمة، وفقًا لـ Le 10 Sport.

سيكون اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حراً الصيف القادم، وهو ما يعني إمكانية التفاوض معه مباشرةً في يناير 2021.

مارسيليا حريص على التجديد مع توفان، لكن ميلان مستعد للانقضاض عليه إذا أصبح متاحًا في العام الجديد.

مبابي ينفتح على الانضمام لليفربول

2020-10-21T10:53:44Z

نجم بارين سان جيرمان معجب بيورجن كلوب

انفتح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى احتمال الانتقال إلى ليفربول، وفقًا لو باريزيان.

الفرنسي معجب بشدة بأسلوب يورجن كلوب والريدز في اللعب، وقد يكون منفتحًا على الانتقال إلى آنفيلد الصيف المقبل.

كما ارتبط ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بمبابي ، الذي لا يزال أمامه عامين في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

Mbappe PSG 2020
Getty

مانشستر يونايتد يحدد سعر جونز

2020-10-21T10:45:05Z

ذكرت صحيفة ذا صن أن مانشستر يونايتد لن يتنازل عن 20 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن فيل جونز.

جونز خارج قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقد ارتبط بانتقاله لفولهام.

كوادي يرفض خلافة فان دايك في ليفربول!

2020-10-21T10:41:26Z

الهولندي تعرض لإصابة طويلة قد تودي بموسمه

رفض مدافع وولفرهامبتون كونور كوادي الانضمام إلى ليفربول في سوق انتقالات يناير القادم.

سأل جيمي كاراجير قلب الدفاع عما إذا كان يفكر في اتخاذ خطوة لخلافة فان دايك في قلب دفاع الفريق، لكنه سارع برفض الاقتراح.

وقال كوادي في قناة سكاي سبورتس: "لا أصدق أنك طرحت هذا علي هنا. أحب اللعب لفريقي كل يوم وقد هزمنا للتو ليدز ".

Conor Coady Wolves 2020
Getty

أوزيل مطلوب في الدوري الأمريكي

2020-10-21T10:39:20Z

لا يزال مسعود أوزيل المنبوذ من آرسنال هدفًا لفريق الدوري الأمريكي دي سي يونايتد، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

تم استبعاد أوزيل من قائمة الجانزر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء ويبدو الآن الخروج في يناير مرجحًا.

لوريس يقترب من التجديد مع توتنهام

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مع اقتراب سون هيونج مين من توقيع عقد جديد مع توتنهام، فإن الحارس هوجو لوريس هو الهدف التالي للنادي، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

ينتهي عقد لوريس الحالي في نهاية الموسم المقبل ويبدو أن السبيرز حريص على إبقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لبضع سنواتٍ أخرى.

تشيك يعود من الاعتزال لتشيلسي

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البلوز لديه مشكلة كبيرة في حراسة المرمى

اضطر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إلى إعادة زميله السابق من الاعتزال بيتر تشيك، في حل أخير لمشكلة حراسة المرمى في البلوز.

وقال مدرب الفريق اللندني: "إنه ليس قرار عاطفي. بيتي مازال يتدرب وهو جاهز للعودة".

"مع بيتي، لم أكن أتوقع [أن يلعب] هذا العام. لكنني أعرف جيدًا ما هو عليه ومدى لياقته، إذا كنا في أوقات الأزمات، فلا يمكنك طلب أفضل بكثير من وجود بيتر تشيك معك."

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Goal

رسمياً .. برشلونة يعلن التجديد لبيكيه ودي يونج وتير شتيجن

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بعد الفوز على فيرينتسفاروشي في دوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة سارة لجماهيره، بالتجديد لـ4 لاعبين بالفريق الأول، ليغلق الجدل تماماً أمام الشكوك حول مستقبلهم الفترة القادمة.

النادي الكتالوني أعلن التجديد لتير شتيجن حتى 2025، ووصلت قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.

وأما المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، فقد وقع هو الآخر على عقد حتى 2024، والشرط الجزائي بعقده 500 مليون يورو، حيث يعتمد التجديد على نسبة مشاركاته مع الفريق.

وبالنسبة للاعب الثالث فهو المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، حيث وقع حتى عام 2026 وشرط جزائي بـ300 مليون يورو.

وأخيراً النجم الهولندي فرينكي دي يونج بعقد حتى 2026، وشرط جزائي بـ400 مليون يورو، بعد عام واحد على انضمامه للفريق.