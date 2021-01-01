أخبار الانتقالات: ليفربول ينضم للسباق على راموس وفينالدوم يرفض تجديد عقده

الريدز في خطر فقدان لاعب خط الوسط الهولندي

تم تأكيد انتقال جورجينيو فينالدوم لبرشلونة في الصيف بعد ان رفض عرضًا للتجديد من ليفربول، وفقا لـTodofichajes.

يريد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الانضمام إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عندما تنتهي صفقته الحالية في آنفيلد في يونيو.

لا يريد ليفربول خسارة الدولي الهولندي، لكنه اتخذ قراره بالفعل لمواجهة تحدٍ جديد في كامب نو.