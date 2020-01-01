أخبار الانتقالات: جوارديولا يتحدث عن ميسي وليفربول يضم ألكانتارا

الإسباني تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

تحدث بيب جواريدولا عن فشل ضم مانشستر سيتي ليونيل ميسي بعد الأخبار التي ربطته بالنادي الشهر الماضي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاض بمباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وردًا على سؤال ما إذا كان الفريق مهتمًا بضم ميسي حال رحل عن برشلونة: "لا أعرف، مثل هذا السؤال يجب أن تسألوه لميسي نفسه، لا يمكنني الحديث عن نوايا غيري".

وأردف: "لا يجب أن أوضح أي شيء، ميسي تحدث بشكل مستفيد عن مشاعره وليس لدي ما أضيفه، هو يلعب لبرشلونة الآن وأنا أحب النادي".

وأكمل عن صفقة تياجو ألكانتارا لليفربول: "لم نهتم بضمه لأننا لدينا الكثير من النجوم في نفس المركز، وفودين يستطيع اللعب في ذلك المركز وفي الهجوم وعلى الأطراف أيضًا، لكنني سعيد أن تياجو قادم لإنجلترا، سنستمتع به للغاية هنا".