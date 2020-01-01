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أخبار الانتقالات: جوارديولا يتحدث عن ميسي وليفربول يضم ألكانتارا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Thiago Alcantara Liverpool
Getty/Goal

جوارديولا يتحدث عن ميسي وألكانتارا

2020-09-18T15:47:51Z

الإسباني تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

تحدث بيب جواريدولا عن فشل ضم مانشستر سيتي ليونيل ميسي بعد الأخبار التي ربطته بالنادي الشهر الماضي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاض بمباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وردًا على سؤال ما إذا كان الفريق مهتمًا بضم ميسي حال رحل عن برشلونة: "لا أعرف، مثل هذا السؤال يجب أن تسألوه لميسي نفسه، لا يمكنني الحديث عن نوايا غيري".

وأردف: "لا يجب أن أوضح أي شيء، ميسي تحدث بشكل مستفيد عن مشاعره وليس لدي ما أضيفه، هو يلعب لبرشلونة الآن وأنا أحب النادي".

وأكمل عن صفقة تياجو ألكانتارا لليفربول: "لم نهتم بضمه لأننا لدينا الكثير من النجوم في نفس المركز، وفودين يستطيع اللعب في ذلك المركز وفي الهجوم وعلى الأطراف أيضًا، لكنني سعيد أن تياجو قادم لإنجلترا، سنستمتع به للغاية هنا".

GER ONLY Messi Guardiola
Imago Images / Poolfoto / PA Images

سولشاير يدافع عن جرينوود ويؤكد التفاوض لضم صفقات جديدة

2020-09-18T15:43:03Z

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه يبحث التعاقد مع المزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف فريقه، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي.

مانشستر تعاقد حتى الآن مع دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وارتبط بضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والعديد من اللاعبين الآخرين.

سولشاير خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، غداً السبت بالدوري الإنجليزي، وتطرق للعديد من القضايا الهامة التي تخص فريقه.

يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

2020-09-18T15:41:54Z

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

خطوة وحيدة تفصل دجيكو عن يوفنتوس

2020-09-18T15:40:32Z

خضع أركاديوش ميليك للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف روما هذا الصباح في تريجوريا بالعاصمة الإيطالية.

انضمام البولندي رسمياً وتخطيه الكشف الطبي بعد الاطمئنان على سلامة ركبته سيكون العقبة الأخيرة في طريق يوفنتوس نحو التعاقد مع إدين دجيكو من روما

باريس يعرض صفقة تبادلية على يوفنتوس

2020-09-18T15:37:56Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن باريس سان جيرمان عرض على يوفنتوس يوليان دراكسلر من أجل الحصول على ماتيا دي شيليو.

الأخير كان على أعتاب روما ولكن رفض ريك كاردسروب الرحيل إلى جنوى أوقف الصفقة، ليعود هدفاً للنادي الباريسي بعد إصابة خوان بيرنات على مستوى الركبة

أورسوليني يغلق باب يوفنتوس

2020-09-18T15:37:20Z

أكد ريكاردو أورسوليني، نجم بولونيا، أنه مستمر مع ناديه الحالي، وذلك في تصريحات مع "لاجازيتا" بعد أن ربطته التقارير بيوفنتوس.

وقال الإيطالي الشاب إنه مستمر ولن يتأثر بالشائعات بخصوص السيدة العجوز، والتي أكد أنها لن تؤثر على تركيزه واستعداداته للموسم المقبل

جودين يمهد الطريق لفيدال

2020-09-18T15:36:33Z

أكدت كل المصادر في إسبانيا وإيطاليا، انتقال دييجو جودين إلى كالياري سيفتح الباب لإتمام التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة.

التشيلي تدرب شكل طبيعي مع ناديه اليوم أيضاً بانتظار التطورات، وتحدثت "كورييري" و"توتوسبورت" عن ضيق من قبل فيدال بسبب عدم حسم الصفقة.

لايبزيج يتحرك نحو بيريشيتش

2020-09-18T15:35:49Z

أفادت "سكاي" بأن لايبزيج هو أكثر الأندية الألمانية اهتماماً بضم إيفان بيريشيتش في الوقت الراهن.

النادي مستعد لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو، الأمر الذي قد يوافق عليه إنتر

رسمياً .. تياجو يودع بايرن ميونخ قبل الانتقال لليفربول

2020-09-18T15:31:23Z

الصفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو

أعلن تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الألماني.

تياجو كان سيدخل في العام الأخير من عقده مع بايرن، لكنه قرر الرحيل عن الفريق ورفض كل محاولات التجديد.

العديد من الصحف الألمانية والإنجليزية، أكدت أن ليفربول حسم التعاقد مع اللاعب الإسباني، في صفقة تصل قيمتها 30 مليون يورو.

Thiago Alcantara FC liverpool
https://www.liverpoolfc.com/

ليون يعرض ديباي مقابل باكيتا

2020-09-18T15:30:51Z

ذكرت "سكاي" أن ليون عرض على ميلان ممفيس ديباي في صفقة تبادلية من أجل الحصول على لوكاس باكيتا في المقابل.

ديباي ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين، ولكن بحسب التقارير يحتاج النادي الكتالوني للبيع أولاً من أجل إتمام الصفقة

كوميسو يرحب ببيع كييزا

2020-09-18T15:30:06Z

ذكرت روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، مع "لاجازيتا" أن ناديه لا يمانع بيع نجمه فيديريكو كييزا، والذي ارتبط بميلان مؤخراً، في حال وصول عرض مناسب.

كوميسو علق أيضاً على هدف ميلان الآخر نيكولا ميلينكوفيتش وقال إن المدافع الصربي ليس متاحاً للبيع في سوق الانتقالات الجارية

سواريز يؤكد اقترابه من الانتقال ليوفنتوس

2020-09-18T15:23:38Z

على خطى الصراع الذي حدث بينهما على لوكاكو الصيف الماضي، إنتر يسعى لخطف لويس سواريز من يوفنتوس

اجتاز مهاجم نادي برشلونة لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد لكي يصبح لاعبًا أوروبيًا، مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلًا. 

سواريز بعد قيامه باختبار اللغة الإيطالية، أجاب على سؤال أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن إمكانية انتقاله ليوفنتوس، ليجيب قائلاً:"نعم هذا ممكن".

ومن جانبه قال لورنزو روكا الأستاذ بجامعة بيروجيا عن حضور سواريز:"وصل المبنى حوالي الساعة 3:30 مساءً وكان هادئًا للغاية، اجتاز اختبار المستوى B1 الشفهي، وهو عبارة عن محادثة تستمر 10 دقائق".

Suarez Juventus composite
Getty/Goal

ريال مدريد ينفي ارتباطه بديلي آلي

2020-09-18T15:22:43Z

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد غير مهتم بضم متوسط ميدان توتنهام الدولي الإنجليزي ديلي آلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. 

وكانت التقارير الصحفية الصادرة في الأيام الماضية قد أفادت أن الريال قد وضع نصب عينيه التعاقد مع آلي خلال ما تبقى من سوق الانتقالات.

وأفادت صحف إنجليزية أن توتنهام من الممكن أن يسمح لديلي ألي بالانضمام إلى ريال مدريد في محاولة لضمان عودة جاريث بيل إلى صفوفه.