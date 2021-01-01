أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي مطلوب من كبار أوروبا ورونالدو يمنح باريس الضوء الأخير للتعاقد معه

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس في الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، بسبب شعوره بخيبة آمل بسبب نتائج الفريق.

وخرج يوفنتوس في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، كما أصبح مهددًا بعدم المشاركة في البطولة نتيجة موقفه في جدول الدوري وتراجع النتائج، بعد احتلال الفريق المركز الرابع في السيري آ.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن رونالدو لن يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس في حال فشل الفريق في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وحينها سيستمع لعروض باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لضمان قدرته على المشاركة مع تلك الفرق.