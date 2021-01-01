أخبار الانتقالات: كلوب يُحدد خليفة صلاح من ريال مدريد وفضيحة جديدة في برشلونة

كلوب يريد التعاقد مع نجم ريال مدريد
أفادت تقارير من صحيفة "دياريو جول" أن يورجن كلوب يود التعاقد مع رودريجو نجم ريال مدريد في ليفربول.
يأتي ذلك على خلفية توقعات المدرب الألماني برحيل أحد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف، لهذا فقد يكون رودريجو هو بديلهم.
مانشستر يونايتد يثق في استمرار بوجبا
أكدت تقارير من شبكة ESPN أن الثقة تملأ إدارة مانشستر يونايتد من أن بول بوجبا سيجدد عقده مع الشياطين الحمر في الفترة القادمة.
عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022 ويحظى باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس، والآن بعدما تحسنت الأمور كثيرًا معه داخل المانيو فقد يستمر ولا يرحل إلى أي من المهتمين به.
مانشستر يونايتد ينتظر قرار كافاني النهائي
تنتظر إدارة مانشستر يونايتد تعافي نجم فريقه إدينسون كافاني من إصابته الأخيرة من أجل أن يمنحها رده النهائي على رغبتهم في تجديد عقده بأولد ترافورد.
النادي الإنجليزي عرض على كافاني التجديد لمدة موسم آخر، ويظل مجهولًا موقف الدولي الأوروجوياني من العرض حتى الآن.
جلطة سراي: لن نرفع قيمة شراء مصطفى محمد من الزمالك
أكد عبد الرحيم البيراك، نائب رئيس نادي جلطة سراي التركي، على أن ناديه لن يرفع قيمة شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالي، مشيرًا إلى أن كل ما تردد بأنهم ملزمون برفع قيمة شراء عقده غير صحيح.
البيراك قال خلال تصريحات لموقع "Sozcu" التركي: "سنشتري عقد مصطفى محمد هذا العام، لا أفهم سبب خروج هذه الأخبار، ولو وصل للزمالك عرضًا بـ20 مليون يورو لن يستطيع الموافقة عليه"
ريال مدريد ينافس يوفنتوس على نجم وسط ساسوولو
قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول بقوة في سباق التعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب نادي ساسوولو الإيطالي الصيف القادم.
اللاعب لديه عقد حتى عام 2023 ويعتبر أحد لاعبي الوسط الواعدين في كرة القدم الأوروبية، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن سعر لوكاتيلي سيصل إلى حوالي 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يمثل مشكلة لريال مدريد
هل يرحل هالاند لو فشل دورتموند في التأهل للأبطال؟ النادي الألماني يرد
خرج مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، للحديث مرة أخرى عن مستقبل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.
زورك قال في تصريحات صحفية:"هالاند لا يمكنه الرحيل ولا يريد تغيير الأندية في الوقت الحالي".
وأما عن إمكانية رحيله في حالة عدم تأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم:"ليس لدي شك في استمراره ومهما حدث سيظل إرلينج معنا"
فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو في صفقة فاشلة
يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.
التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.
ألابا يحدد شرطه الأهم لاختيار فريقه القادم
وضع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، شرطه الأهم من أجل اختيار فريقه الجديد بعد الرحيل عن صفوف النادي الألماني.
صحيفة " Le Parisien" الفرنسية، أكدت اشتراط ألابا اللعب في مركز خط الوسط، بدلًا من الظهير الأيسر أو قلب الدفاع.