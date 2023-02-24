ذكرت "ميرور" أن روبرتو فيرمينو رفض عرض ليفربول من أجل تمديد عقده وسيرحل مجاناً بحلول الصيف المقبل.

وقال التقرير إن اللاعب لم يحسم أمره نهائياً بخصوص الرحيل عن ليفربول، وفي حال التقدم بعرض أفضل قد يجدد.