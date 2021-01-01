أخبار الانتقالات | ضربات باريس تتوالى وأولى صفقات مانشستر يونايتد

بحسب "فوتبول لندن" سيحاول آرسنال إعادة متوسط ميدان ريال مدريد مارتين أوديجارد مرة أخرى هذا الصيف.

النرويجي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً مع الفريق اللندني، وبعد فشل الأخير في ضم إيميل بوينديا من نوريتش، سيعود مرة أخرى للاعبه السابق.