أخبار الانتقالات | ضربات باريس تتوالى وأولى صفقات مانشستر يونايتد

مورينيو يحسم مصير دجيكو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جوزيه مورينيو لا يمانع بقاء إدين دجيكو في صفوف روما الصيف المقبل.
المدرب البرتغالي يريد أيضاً كارلوس فينيسيوس من بنفيكا، وهو الذي سبق وضمه لتوتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
آرسنال يحاول إعادة أوديجارد
بحسب "فوتبول لندن" سيحاول آرسنال إعادة متوسط ميدان ريال مدريد مارتين أوديجارد مرة أخرى هذا الصيف.
النرويجي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً مع الفريق اللندني، وبعد فشل الأخير في ضم إيميل بوينديا من نوريتش، سيعود مرة أخرى للاعبه السابق.
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مفاوضات باريسية مستمرة مع حكيمي ودوناروما
أكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان مستمر في مفاوضاته بالأيام الماضية مع إنتر بخصوص أشرف حكيمي.
الصحفي الإيطالي أوضح أيضاً أن باريس مهتم بضم جيانلويجي دوناروما بعد انتهاء عقده مع ميلان، وأن الإيطالي الشاب سيحسم موقفه قريباً.
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مانشستر يضم هيتون
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد حسم صفقة التعاقد مع حارس أستون فيلا توم هيتون.
الحارس سينضم مجاناً عقب انتهاء عقده مع فيلا، وسيتم الإعلان عنه في يوليو المقبل رسمياً.