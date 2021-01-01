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أخبار الانتقالات | ضربات باريس تتوالى وأولى صفقات مانشستر يونايتد

أخبار الانتقالات اليوم 7 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Martin Odegaard, Arsenal 2020-21
Getty

مورينيو يحسم مصير دجيكو

2021-06-07T10:13:21Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جوزيه مورينيو لا يمانع بقاء إدين دجيكو في صفوف روما الصيف المقبل.

المدرب البرتغالي يريد أيضاً كارلوس فينيسيوس من بنفيكا، وهو الذي سبق وضمه لتوتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

آرسنال يحاول إعادة أوديجارد

2021-06-07T10:12:13Z

بحسب "فوتبول لندن" سيحاول آرسنال إعادة متوسط ميدان ريال مدريد مارتين أوديجارد مرة أخرى هذا الصيف.

النرويجي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً مع الفريق اللندني، وبعد فشل الأخير في ضم إيميل بوينديا من نوريتش، سيعود مرة أخرى للاعبه السابق.

النصر يستهدف فيدال

2021-06-07T10:10:53Z

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ريال مدريد يتجاهل راموس

2021-06-07T10:10:29Z

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برشلونة يعود لفابيان رويز

2021-06-07T10:10:07Z

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مفاوضات باريسية مستمرة مع حكيمي ودوناروما

2021-06-07T10:09:12Z

أكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان مستمر في مفاوضاته بالأيام الماضية مع إنتر بخصوص أشرف حكيمي.

الصحفي الإيطالي أوضح أيضاً أن باريس مهتم بضم جيانلويجي دوناروما بعد انتهاء عقده مع ميلان، وأن الإيطالي الشاب سيحسم موقفه قريباً.

الخليفي يوضح موقف مبابي وميسي

2021-06-07T10:08:12Z

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مانشستر يضم هيتون

2021-06-07T10:07:29Z

ذكر "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد حسم صفقة التعاقد مع حارس أستون فيلا توم هيتون.

الحارس سينضم مجاناً عقب انتهاء عقده مع فيلا، وسيتم الإعلان عنه في يوليو المقبل رسمياً.