أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وميلان ودي بروين يجدد عقده رسميًا مع مانشستر سيتي

صراع ثلاثي على ضم هاكان تشالهان أوغلو من ميلان
أشارت تقارير صحفية إلى دخول يوفنتوس، وآرسنال، وتشيلسي في سباق للتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو لاعب ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد اللاعب التركي مع الروسونيري، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد، ليقرر هاكان الرحيل عن ميلان بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة سكاي سبورت، فإن يوفنتوس، آرسنال، وتشيلسي سيتنافسون على ضم هاكان في فترة الانتقالات المقبلة، إن لم يجدد عقده مع ميلان.
آرسنال يدرس بيع لاكازيت خلال الفترة المقبلة
أفادت تقارير صحفية إلى تفكير إدارة آرسنال في بيع مهاجم الفريق الفرنسي، ألكساندر لاكازيت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشره موقع 90min، فإن إدارة الفريق اللندني تفكر في بيع لاكازيت خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام من العديد من الأندية على رأسهم إنتر، وأتلتيكو مدريد وروما.
تخوف في وست هام من تقديم عرض لشراء لينجارد من مانشستر يونايتد
أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة وست هام الإنجليزي، متخوفة من محاولة شراء جيسي لينجارد، لاعب الفريق والمعار من مانشستر يونايتد.
وكان لينجارد قد انضم إلى المطارق من الشياطين الحمر في يناير الماضي على سبيل الإعارة، ليخطف الأنظار ويصبح من نجوم الفريق في فترة قصيرة، وتحاول إدارة وست هام شراء اللاعب.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن وست هام متخوف من مطالب مانشستر يونايتد المالية للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.
أجويرو يفكر في الانتقال إلى توتنهام
كشفت تقارير صحفية، أن سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، يفكر في الانتقال إلى توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي، ليقرر المهاجم الأرجنتيني عدم تجديد عقده، ويرحل عن الفريق بنهاية الموسم، وسط اهتمامات بضمه من العديد من الأندية الأوروبية.
وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن أجويرو يدرس الانتقال إلى توتنهام، حتى لو لم يتأهل الفريق اللندني إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على التعاقد مع مدافع لايبزيج
أشارت تقارير صحفية، إلى دخول مانشستر يونايتد في سباق مع ليفربول، للتعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب شبكة يوروسبورت، فإن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع المدافع صاحب الـ 21 عامًا، لتدعيم دفاعه، وسيدخل في صراع مع الريدز الذي ارتبط بالتعاقد مع كوناتي.
صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان
كشفت تقارير صحفية، عن وجود صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس وميلان، يستعدان لصفقة تبادلية في الصيف القادم، وسيكون بطلاها فيدريكو بيرنارديسكي، أليساندرو رومانيولي لاعبا يوفنتوس وميلان على الترتيب.
الثنائي سيدخل العام الأخير في عقده مع كل فريق، ويعمل وكيل اللاعبين مينو رايولا، على انتقالهما وإتمام الصفقة.
رسميَا .. مانشستر سيتي يجدد عقده مع كيفين دي بروين
أعلن مانشستر سيتي بشكل رسمي، تجديد عقده مع البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب الفريق حتى صيف عام 2025.
ونشر الفريق الإنجليزي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كشف فيها تجديد عقد لاعب الفريق صاحب الـ 29 عامًا حتى يونيو 2025.