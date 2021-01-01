أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وميلان ودي بروين يجدد عقده رسميًا مع مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إلى دخول يوفنتوس، وآرسنال، وتشيلسي في سباق للتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو لاعب ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب التركي مع الروسونيري، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد، ليقرر هاكان الرحيل عن ميلان بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة سكاي سبورت، فإن يوفنتوس، آرسنال، وتشيلسي سيتنافسون على ضم هاكان في فترة الانتقالات المقبلة، إن لم يجدد عقده مع ميلان.