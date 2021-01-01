أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على كوتينيو ومانشستر يطارد روميرو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 9 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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