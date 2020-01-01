أخبار الانتقالات: صراع أوروبي على بيسوما و5 مليون فقط من أجل ديباي

ريال مدريد ينضم للصراع على بيسوما
ريال مدريد هو آخر فريق أبدى اهتمامه بلاعب خط وسط برايتون إيف بيسوما، حسب ديفينسا سنترال.
تم ربط ليفربول ومانشستر يونايتد بغارة على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم نجم مالي الدولي، لكن عمالقة الدوري الإسباني يمكنهم أيضًا حسم المعركة.
ريال مدريد يخطط لضم بوجبا ومبابي
اللوس بلانكوس يهدفون إلى الحصول على نجمين مميزين في الصيف
ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع كيليان مبابي وبول بوجبا في الصيف، بحسب 90min.
سوف يسعون لدفع ثمن مبابي على أقساط، مما يمنحهم ميزانية للتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد.
خمسة ملايين فقط من أجل ممفيس ديباي!
سيكون ممفيس ديباي متاحًا لبرشلونة مقابل 5 ملايين يورو فقط في يناير، وفقًا لتقارير ليكيب.
طلب ليون 25 مليون يورو للنجم الهولندي الصيف الماضي، لكن تم تخفيض السعر الآن حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم ويمكنه الرحيل مجانًا.
مانشستر يونايتد ينضم للسباق على نجم برايتون
ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز في السباق الآن
مانشستر يونايتد هو آخر نادٍ أبدى اهتمامًا بلاعب خط وسط برايتون إيف بيسوما، حسب صحيفة إكسبرس.
يدور آرسنال وليفربول أيضًا وراء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من ليل في عام 2018.
رغم أزمة الهجوم، السيتي لن يضم مهاجم جديد في يناير
لا يتوقع بيب جوارديولا إحضار مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات في يناير، على الرغم من مشاكل مانشستر سيتي في التهديف.
سجل السيتي 19 هدفًا فقط من 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 18 هدفًا من نفس المرحلة الموسم الماضي.
وغاب سيرجيو أجويرو، أعظم هداف في تاريخ النادي، معظم أوقات الموسم بعد تعافيه من جراحة في الركبة، كما غاب جابرييل جيسوس أيضًا عن الفوز 1-0 على ساوثامبتون يوم السبت.
مارسيليا يواصل اهتمامه بمهاجم تشيلسي
فياريال قد ينهي إعارة لاعب ريال مدريد في يناير
قد يُنهي فياريال إعارة تاكيفوسا كوبو في أوائل يناير، وفقًا لما أوردته AS.
يرى أوناي إيمري مدرب فياريال، أن اللاعب المُعار من ريال مدريد راتبه مُكلف مع حاجة النادي لخفض فاتورة رواتبه.
وولفرهامبتون يقترب من مهاجم ليفربول
حول الذئاب انتباههم إلى ديفوك أوريجي في بحثهم عن مهاجم جديد، حسب كالتشيو ميركاتو.
ظل وولفرهامبتون يراقب موقف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في ليفربول منذ بعض الوقت، ويتطلع للانقضاض على خدماته في يناير.
كافح أوريجي من أجل اللعب المنتظم في الآنفيلد هذا الموسم وسط منافسة قوية في ظل وجود محمد صلاح هداف الدوري حتى الآن وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا ومينامينو.
ميلان يراقب نجم فولهام
لاعب خط وسط فولهام أندريه فرانك أنجويسا مدرج في قائمة ميلان لأهداف انتقالات يناير، وفقًا لكالتشيو ميركاتو
يأمل ستيفانو بيولي إلى زيادة خياراته في منتصف الملعب حيث يطارد الروسونيري لقب الدوري الإيطالي، ويمكن أن يتطلع إلى جلب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عند إعادة فتح السوق.
أنجويسا ليس لاعب الوسط الوحيد على رادار ميلان، مع وجود نجم ليل بوبكاري تحت المراقبة ايضًا.