أخبار الانتقالات: صراع أوروبي على بيسوما و5 مليون فقط من أجل ديباي

لا يتوقع بيب جوارديولا إحضار مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات في يناير، على الرغم من مشاكل مانشستر سيتي في التهديف.

سجل السيتي 19 هدفًا فقط من 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 18 هدفًا من نفس المرحلة الموسم الماضي.

وغاب سيرجيو أجويرو، أعظم هداف في تاريخ النادي، معظم أوقات الموسم بعد تعافيه من جراحة في الركبة، كما غاب جابرييل جيسوس أيضًا عن الفوز 1-0 على ساوثامبتون يوم السبت.