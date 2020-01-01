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أخبار الانتقالات: صراع أوروبي على بيسوما و5 مليون فقط من أجل ديباي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Memphis Depay Lyon 2020-21
Getty Images

ريال مدريد ينضم للصراع على بيسوما

2020-12-21T10:22:43Z

ريال مدريد هو آخر فريق أبدى اهتمامه بلاعب خط وسط برايتون إيف بيسوما، حسب ديفينسا سنترال.

تم ربط ليفربول ومانشستر يونايتد بغارة على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم نجم مالي الدولي، لكن عمالقة الدوري الإسباني يمكنهم أيضًا حسم المعركة.

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا ومبابي

2020-12-21T10:20:29Z

اللوس بلانكوس يهدفون إلى الحصول على نجمين مميزين في الصيف

ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع كيليان مبابي وبول بوجبا في الصيف، بحسب 90min.

سوف يسعون لدفع ثمن مبابي على أقساط، مما يمنحهم ميزانية للتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد.

Paul Pogba, Kylian Mbappe
Getty

خمسة ملايين فقط من أجل ممفيس ديباي!

2020-12-21T10:19:52Z

سيكون ممفيس ديباي متاحًا لبرشلونة مقابل 5 ملايين يورو فقط في يناير، وفقًا لتقارير ليكيب.

طلب ليون 25 مليون يورو للنجم الهولندي الصيف الماضي، لكن تم تخفيض السعر الآن حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم ويمكنه الرحيل مجانًا.

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على نجم برايتون

2020-12-21T10:17:56Z

ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز في السباق الآن

مانشستر يونايتد هو آخر نادٍ أبدى اهتمامًا بلاعب خط وسط برايتون إيف بيسوما، حسب صحيفة إكسبرس.

يدور آرسنال وليفربول أيضًا وراء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من ليل في عام 2018.

Yves Bissouma Man Utd composite 2020-21
Getty

رغم أزمة الهجوم، السيتي لن يضم مهاجم جديد في يناير

2020-12-21T10:16:06Z

لا يتوقع بيب جوارديولا إحضار مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات في يناير، على الرغم من مشاكل مانشستر سيتي في التهديف.

سجل السيتي 19 هدفًا فقط من 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 18 هدفًا من نفس المرحلة الموسم الماضي.

وغاب سيرجيو أجويرو، أعظم هداف في تاريخ النادي، معظم أوقات الموسم بعد تعافيه من جراحة في الركبة، كما غاب جابرييل جيسوس أيضًا عن الفوز 1-0 على ساوثامبتون يوم السبت.

Pep Guardiola Manchester City
Getty Images

مارسيليا يواصل اهتمامه بمهاجم تشيلسي

2020-12-21T10:15:09Z

لا يزال أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي هدفًا لمارسيليا، حسب Le10Sport.

يسعى نادي الدوري الفرنسي لضم مهاجم جديد في يناير ولكنهم غير واثقون من فرصهم في الحصول على صفقة مع جيرو.

فياريال قد ينهي إعارة لاعب ريال مدريد في يناير

2020-12-21T10:13:17Z

قد يُنهي فياريال إعارة تاكيفوسا كوبو في أوائل يناير، وفقًا لما أوردته AS.

 يرى أوناي إيمري مدرب فياريال، أن اللاعب المُعار من ريال مدريد راتبه مُكلف مع حاجة النادي لخفض فاتورة رواتبه.

kubo
(C)MutsuFOTOGRAFIA

وولفرهامبتون يقترب من مهاجم ليفربول

2020-12-21T10:11:10Z

حول الذئاب انتباههم إلى ديفوك أوريجي في بحثهم عن مهاجم جديد، حسب كالتشيو ميركاتو.

ظل وولفرهامبتون يراقب موقف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في ليفربول منذ بعض الوقت، ويتطلع للانقضاض على خدماته في يناير.

كافح أوريجي من أجل اللعب المنتظم في الآنفيلد هذا الموسم وسط منافسة قوية في ظل وجود محمد صلاح هداف الدوري حتى الآن وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا ومينامينو.

Divock Origi Liverpool 2020-21
Getty

ميلان يراقب نجم فولهام

2020-12-21T10:10:27Z

لاعب خط وسط فولهام أندريه فرانك أنجويسا مدرج في قائمة ميلان لأهداف انتقالات يناير، وفقًا لكالتشيو ميركاتو

يأمل ستيفانو بيولي إلى زيادة خياراته في منتصف الملعب حيث يطارد الروسونيري لقب الدوري الإيطالي، ويمكن أن يتطلع إلى جلب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عند إعادة فتح السوق.

أنجويسا ليس لاعب الوسط الوحيد على رادار ميلان، مع وجود نجم ليل بوبكاري تحت المراقبة ايضًا.