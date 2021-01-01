أخبار الانتقالات - زيدان يطلب نجم توتنهام ومانشستر يريد سانشو قبل اليورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة دخل على الخط من أجل التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف فريقه الفرنسي ستاد رين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كامافينجا قرر عدم تجديد عقده مع نادي رين والذي ينتهي بحلول الصيف بعد المقبل أي في 2022.

الصحيفة الكتالونية أكدت أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد اللاعبين المدرجين على جدول الأعمال بالنسبة لبرشلونة كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس.