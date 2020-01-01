أخبار الانتقالات: مبابي يبلغ باريس برغبته في الرحيل وإصابة فان دايك تقرب كوليبالي

البيانكونيري لم يفقد الأمل في استعادة نجمه السابق

أشارت "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس لم يفقد بعد الأمل في ضم بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد رغم تفعيل الأخير بند التجديد حتى 2022.

ويأمل يونايتد في تمديد بقاء الفرنسي لمدة أطول، ولكن العلاقة ليست مثالية بين الطرفين، مما يجعل يوفنتوس يأمل في إمكانية نجاح فرصه بإعادته الصيف القادم