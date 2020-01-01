أخبار الانتقالات: 400 مليون من أجل بيدري وزيدان يؤكد بقاء راموس

فيدال حزين بعد الخسارة ويأمل في العودة
Una triste derrota 😡, que duele mucho. Pero estoy seguro y con mucha confianza y fe de que esto lo daremos vuelta, aún nos quedan 3 finales!!!💪🏽💪🏽 siempre forza Inter pic.twitter.com/JBpsEOPL36— Arturo Vidal (@kingarturo23) November 3, 2020
برشلونة يحاوط نجمه الشاب ب400 مليون يورو
البلوجرانا يحافظ على نجمه الشاب
برشلونة عازم على ربط بيدري البالغ من العمر 17 عامًا بالكامب نو على أساس طويل الأمد ، حيث حدد بند الإفراج عن نجم لاس بالماس السابق بمبلغ ضخم يصل إلى 400 مليون يورو (360 مليون جنيه إسترليني / 470 مليون دولار).
وأحدث الدولي الإسباني تأثيرًا سريعًا مع البلوجرانا في الفريق الأول، حيث انضم إلى زميله الشاب أنسو فاتي كعنصر منتظم في التشكيلة الأساسية إلى جانب نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وخاض ثماني مباريات حتى الآن عبر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
زيدان يؤكد بقاء راموس
زيدان يؤكد عدم رحيل راموس من ريال مدريد
زين الدين زيدان "بلا شك" سيرجيو راموس سيبقى في ريال مدريد بعد أن وصل المدافع الذي خدم لفترة طويلة إلى رقم قياسي آخر بهدفه رقم 100 للنادي.
وضع اللاعب الدولي الإسباني هدف لفريقه أمام إنتر في فوزه النهائي بنتيجة 3-2 على الفريق الإيطالي في مباراة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
جاءت رأسية راموس في نفس اليوم الذي تم ربطه بالانتقال إلى يوفنتوس لكن زيدان يصر على أن قائد الفريق لن يذهب إلى أي مكان.
واتفورد يبحث عن ظهير أيسر
يحرص فلاديمير إيفيتش مدرب واتفورد على أن يوقع النادي مع ظهير أيسر جديد بعد إصابة آدم ماسينا.
وقال إيفيتش: "أطلب [مركز الظهير الأيسر] في الوقت الحالي، نحتاج إلى رؤية ما يحدث مع آدم، لكن بالمعلومات المتوفرة لدي، سيعود قرب نهاية يناير وبداية فبراير".
"في الوقت الحالي لدينا لاعب واحد يلعب بقدمه اليسرى، لعب كين سيما جميع المباريات ولكن في مركزه، نود أن يكون هناك شخص آخر يمكنه منحنا خيارًا.
بايرن ميونخ يستعد لرحيل ألابا
يجب أن يفترض بايرن ميونخ أن ديفيد ألابا سيترك النادي مع عدم قدرة المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش على رؤية حل ناجح لملحمة عقده.
توتنهام يزيد من راتب نجمه
من المقرر أن يكافأ النجم الكوري على آدائه الجيد
وافق مالك توتنهام، جو لويس، على خطة لمنح سون هيونج مين عقدًا جديدًا بقيمة 200.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقًا لموقع Football Insider.
يتوق توتنهام إلى بقاء سون إلى ما بعد اتفاقه الحالي الذي يستمر حتى عام 2023، مع توقع الانتهاء من المحادثات بشأن عقده الجديد بحلول نهاية العام.
صفقة سون الجديدة ستجعله ينضم إلى هاري كين كواحد من أعلى ربح في النادي.
صفقة جديدة لوست هام
يخضع فريدريك ألفيس إبسن، مدافع سيلكبورج، لفحص طبي في وست هام، حسبما زعم Danish outlet BT.
من المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى الهامرز في يناير وسيوقع عقدًا حتى عام 2024.
يورجن كلوب يطمأن فيرمينو
أشاد يورجن كلوب بآداء ديوجو جوتا بعد أن ساعد ليفربول على هزيمة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا - لكنه نفى الإيحاء بأن مستوى النجم البرتغالي قد يكون أخبارًا سيئة لروبرتو فيرمينو صاحب الرقم 9 في الريدز.
كان جوتا مثيرًا حيث قام فريق كلوب بأحداث شغب في بيرجامو مساء الثلاثاء، وسجل ثلاثية مع سيطرة ليفربول بالكامل على صدارة المجموعة الرابعة.
بينيدا يجذب أنظار الدوري الإنجليزي
جذب أوربيلين بينيدا جناح كروز أزول انتباه سبعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وفقًا لـ 90min.
أرسنال وتوتنهام وولفز وإيفرتون وساوثامبتون ونيوكاسل ووست هام يستكشفون جميعًا اللاعب المكسيكي الدول ، الذي يتوق لاختبار نفسه في أوروبا.