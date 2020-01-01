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أخبار الانتقالات: 400 مليون من أجل بيدري وزيدان يؤكد بقاء راموس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Zidane Ramos Real Madrid 07172020
Real Madrid

فيدال حزين بعد الخسارة ويأمل في العودة

2020-11-04T09:39:06Z

برشلونة يحاوط نجمه الشاب ب400 مليون يورو

2020-11-04T09:25:49Z

البلوجرانا يحافظ على نجمه الشاب

برشلونة عازم على ربط  بيدري البالغ من العمر 17 عامًا بالكامب نو على أساس طويل الأمد ، حيث حدد بند الإفراج عن نجم لاس بالماس السابق بمبلغ ضخم يصل إلى 400 مليون يورو (360 مليون جنيه إسترليني / 470 مليون دولار).

وأحدث الدولي الإسباني تأثيرًا سريعًا مع البلوجرانا في الفريق الأول، حيث انضم إلى زميله الشاب أنسو فاتي كعنصر منتظم في التشكيلة الأساسية إلى جانب نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وخاض ثماني مباريات حتى الآن عبر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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(C)Getty Images

زيدان يؤكد بقاء راموس

2020-11-04T09:23:43Z

زيدان يؤكد عدم رحيل راموس من ريال مدريد

زين الدين زيدان "بلا شك" سيرجيو راموس سيبقى في ريال مدريد بعد أن وصل المدافع الذي خدم لفترة طويلة إلى رقم قياسي آخر بهدفه رقم 100 للنادي.

وضع اللاعب الدولي الإسباني هدف لفريقه أمام إنتر في فوزه النهائي بنتيجة 3-2 على الفريق الإيطالي في مباراة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

جاءت رأسية راموس في نفس اليوم الذي تم ربطه بالانتقال إلى يوفنتوس لكن زيدان يصر على أن قائد الفريق لن يذهب إلى أي مكان.

Sergio Ramos Real Madrid Inter 2020
Getty

واتفورد يبحث عن ظهير أيسر

2020-11-04T09:22:20Z

يحرص فلاديمير إيفيتش مدرب واتفورد على أن يوقع النادي مع ظهير أيسر جديد بعد إصابة آدم ماسينا.

وقال إيفيتش: "أطلب [مركز الظهير الأيسر] في الوقت الحالي، نحتاج إلى رؤية ما يحدث مع آدم، لكن بالمعلومات المتوفرة لدي، سيعود قرب نهاية يناير وبداية فبراير".

"في الوقت الحالي لدينا لاعب واحد يلعب بقدمه اليسرى، لعب كين سيما جميع المباريات ولكن في مركزه، نود أن يكون هناك شخص آخر يمكنه منحنا خيارًا.

بايرن ميونخ يستعد لرحيل ألابا

2020-11-04T09:20:24Z

يجب أن يفترض بايرن ميونخ أن ديفيد ألابا سيترك النادي مع عدم قدرة المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش على رؤية حل ناجح لملحمة عقده.

توتنهام يزيد من راتب نجمه

2020-11-04T09:18:07Z

من المقرر أن يكافأ النجم الكوري على آدائه الجيد

وافق مالك توتنهام، جو لويس، على خطة لمنح سون هيونج مين عقدًا جديدًا بقيمة 200.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقًا لموقع Football Insider.

يتوق توتنهام إلى بقاء سون إلى ما بعد اتفاقه الحالي الذي يستمر حتى عام 2023، مع توقع الانتهاء من المحادثات بشأن عقده الجديد بحلول نهاية العام.

صفقة سون الجديدة ستجعله ينضم إلى هاري كين كواحد من أعلى ربح في النادي.

Heung-min Son Spurs 2020-21
Getty

صفقة جديدة لوست هام

2020-11-04T09:17:02Z

يخضع فريدريك ألفيس إبسن، مدافع سيلكبورج، لفحص طبي في وست هام، حسبما زعم  Danish outlet BT.

من المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى الهامرز في يناير وسيوقع عقدًا حتى عام 2024.

يورجن كلوب يطمأن فيرمينو

2020-11-04T09:13:54Z

أشاد يورجن كلوب بآداء ديوجو جوتا بعد أن ساعد ليفربول على هزيمة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا - لكنه نفى الإيحاء بأن مستوى النجم البرتغالي قد يكون أخبارًا سيئة لروبرتو فيرمينو صاحب الرقم 9 في الريدز.

كان جوتا مثيرًا حيث قام فريق كلوب بأحداث شغب في بيرجامو مساء الثلاثاء، وسجل ثلاثية مع سيطرة ليفربول بالكامل على صدارة المجموعة الرابعة.

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(C)Getty Images

بينيدا يجذب أنظار الدوري الإنجليزي

2020-11-04T09:12:18Z

جذب أوربيلين بينيدا جناح كروز أزول انتباه سبعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وفقًا لـ 90min.

  أرسنال وتوتنهام وولفز وإيفرتون وساوثامبتون ونيوكاسل ووست هام يستكشفون جميعًا اللاعب المكسيكي الدول ، الذي يتوق لاختبار نفسه في أوروبا.