أخبار الانتقالات: بايرن يخفض سعر ألابا وسباق إيطالي على مهاجم الريال

يعمل نادي إيه سي ميلان على ضم إبراهيم دياز من ريال مدريد بصفقة دائمة، حسب صحيفة كورييري ديلو سبورت.

يُزعم أن الروسونيري من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من نادي العاصمة الإسباني لمناقشة شروط الصفقة، والتي من المحتمل أن تكلف الإيطاليين أكثر من 25 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في سان سيرو بدلاً من محاولة شق طريقه إلى خطط الفريق الأول لزين الدين زيدان.