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أخبار الانتقالات: بايرن يخفض سعر ألابا وسباق إيطالي على مهاجم الريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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ONLY GERMANY David Alaba Juventus
imago images / Sven Simon

ميلان يعمل على ضم مهاجم مدريد بشكل نهائي

2020-11-05T11:26:16Z

يعمل نادي إيه سي ميلان على ضم إبراهيم دياز من ريال مدريد بصفقة دائمة، حسب صحيفة كورييري ديلو سبورت.

يُزعم أن الروسونيري من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من نادي العاصمة الإسباني لمناقشة شروط الصفقة، والتي من المحتمل أن تكلف الإيطاليين أكثر من 25 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في سان سيرو بدلاً من محاولة شق طريقه إلى خطط الفريق الأول لزين الدين زيدان.

Brahim Diaz Milan
Getty Images

ريال مدريد يبدأ في محادثات تجديد راموس

2020-11-05T11:24:22Z

الميرنجي يناقش العقد الجديد مع قائد الفريق

افتتح ريال مدريد محادثات مع سيرخيو راموس بخصوص العقد الجديد، حسب قول ESPN.

سيشهد قائد البلانكوس، الذي سجل 100 هدف للنادي، انتهاء عقده الحالي في عام 2021، لكن الإدارة في السانتياجو برنابيو مصممون على الاحتفاظ بخدمات مدافع يبلغ من العمر 34 عامًا.

Sergio Ramos, Real Madrid, Champions League 2020-21
Getty

بايرن ميونخ يحاول بيع ألابا في يناير

2020-11-05T11:21:23Z

بايرن ميونخ يخفض سعر ألابا

تم إخطار ليفربول وجميع الأندية الآخرين المهتمة بضم ديفيد ألابا، بأنه قد يكون متاحًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط (39 مليون دولار) في يناير.

أفاد موقع Football Insider أن بايرن ميونخ مستعد لخفض السعر المطلوب إلى النصف للاعب الذي سيصبح وكيلاً حراً في صيف 2021.

David Alaba Liverpool composite 2020
Getty

برشلونة مستمر في مطاردة نجم توتنهام

2020-11-05T11:17:04Z

رغم الأزمة المالية برشلونة مستمر في ملاحقة ندومبيلي

لا يزال برشلونة حريصًا على لاعب وسط توتنهام تانجي ندومبيلي، وفقًا لفابريزيو رومانو.

ارتبط عمالقة الليجا باللاعب الفرنسي الدولي خلال الصيف وشاهدوه يلعب دورًا أكثر بروزًا في توتنهام هذا الموسم.
Tanguy Ndombele Tottenham 2019-20

ميلان ونابولي يتنافسان لضم مهاجم ريال مدريد

2020-11-05T11:15:12Z

مهاجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإيطالي

أكد كالتشيوميركاتو أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد هو هدف يناير لميلان ونابولي.

لم يسجل اللاعب الصربي بعد لفريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم بعد بداية سيئة لأول مرة والنادي منفتح للسماح له بالمغادرة عند إعادة فتح نافذة الانتقالات مع اقتراب انتقاله دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

Luka Jovic Real Madrid 2020
Getty

لامبارد يتحكم في من سيسدد ركلات الجزاء

2020-11-05T11:12:05Z

أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، استبعاد جورجينيو من قائمة الهدافين رقم 1 للفريق واستبداله بتيمو فيرنر، حيث سجل الألماني هدفين من ركلة جزاء في الفوز 3-0 بدوري أبطال أوروبا ضد رين يوم الأربعاء.

سُئل لامبارد عن سبب تأدية فيرنر لركلات الترجيح على الرغم من وجود جورجينيو أيضًا على أرض الملعب، حيث اعترف أسطورة تشيلسي بأنه استبدل الإيطالي بعد أن أهدر ركلة جزاء في آخر مباراة قارية ضد كراسنودار.

2020-10-21 Lampard Chelsea
Getty Images

شميتزر يتوقع تمديد فترة بقاءه في سياتل

2020-11-05T11:11:29Z

من المتوقع أن يمدد برايان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز إقامته بعد هذا الموسم، على الرغم من المحادثات التي طال أمدها.

قال جارث لاجيروي، المدير العام لساوندرس، لبودكاست Sounders Weekly: "من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل الوصول إلى أي شيء بخلاف النتيجة الإيجابية في نهاية اليوم".

"المفاوضات ليست دائما خطية، تستغرق بعض الوقت ولكن أعتقد أننا سنصل إلى هناك في النهاية."

نجم أستون فيلا ينتظر زيادة في راتبه

2020-11-05T11:09:58Z

يعتقد جابرييل أجبونلاهور أن جون ماكجين سيحصل على عقد جديد مع أستون فيلا كمكافأة على مستواه الجيد.

"نعم ، مائة في المائة، أعتقد أن ذلك سيتم وفي الوقت المناسب ،" قال لـ Football Insider عندما سئل عن صفقة جديدة محتملة للاعب خط الوسط.

طلب كبير على النمساوي الدولي متعدد الاستخدامات

2020-11-05T11:08:44Z

مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا مطلوب من قبل العديد من عمالقة أوروبا، حيث من المقرر أن يكون النمساوي لاعبًا حراً في نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة AS أن ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد مهتمون جميعًا بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

GER ONLY David Alaba Bayern München
imago images / MIS

ماركينيوس يدعم توخيل بعد الهزيمة

2020-11-05T11:05:55Z

قدم ماركينيوس لاعب وسط باريس سان جيرمان دعمه للمدرب تحت الضغط توماس توخيل بعد أن سقط فريقه 2-1 أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

تقدم أبطال الدوري الفرنسي مبكرًا في ملعب ريد بول أرينا عن طريق دي ماريا، لكن الأرجنتيني سيضيع لاحقًا فرصة لإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ستكون هذه الهجمة مكلفة حيث حسم هدفي كريستوفر نكونكو وإميل فورسبيرج مباراة الأربعاء لصالح لايبزيج.