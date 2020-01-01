أخبار الانتقالات: بايرن يخفض سعر ألابا وسباق إيطالي على مهاجم الريال

ميلان يعمل على ضم مهاجم مدريد بشكل نهائي
يعمل نادي إيه سي ميلان على ضم إبراهيم دياز من ريال مدريد بصفقة دائمة، حسب صحيفة كورييري ديلو سبورت.
يُزعم أن الروسونيري من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من نادي العاصمة الإسباني لمناقشة شروط الصفقة، والتي من المحتمل أن تكلف الإيطاليين أكثر من 25 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في سان سيرو بدلاً من محاولة شق طريقه إلى خطط الفريق الأول لزين الدين زيدان.
ريال مدريد يبدأ في محادثات تجديد راموس
الميرنجي يناقش العقد الجديد مع قائد الفريق
افتتح ريال مدريد محادثات مع سيرخيو راموس بخصوص العقد الجديد، حسب قول ESPN.
سيشهد قائد البلانكوس، الذي سجل 100 هدف للنادي، انتهاء عقده الحالي في عام 2021، لكن الإدارة في السانتياجو برنابيو مصممون على الاحتفاظ بخدمات مدافع يبلغ من العمر 34 عامًا.
بايرن ميونخ يحاول بيع ألابا في يناير
بايرن ميونخ يخفض سعر ألابا
تم إخطار ليفربول وجميع الأندية الآخرين المهتمة بضم ديفيد ألابا، بأنه قد يكون متاحًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط (39 مليون دولار) في يناير.
أفاد موقع Football Insider أن بايرن ميونخ مستعد لخفض السعر المطلوب إلى النصف للاعب الذي سيصبح وكيلاً حراً في صيف 2021.
برشلونة مستمر في مطاردة نجم توتنهام
ميلان ونابولي يتنافسان لضم مهاجم ريال مدريد
مهاجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإيطالي
أكد كالتشيوميركاتو أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد هو هدف يناير لميلان ونابولي.
لم يسجل اللاعب الصربي بعد لفريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم بعد بداية سيئة لأول مرة والنادي منفتح للسماح له بالمغادرة عند إعادة فتح نافذة الانتقالات مع اقتراب انتقاله دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
لامبارد يتحكم في من سيسدد ركلات الجزاء
أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، استبعاد جورجينيو من قائمة الهدافين رقم 1 للفريق واستبداله بتيمو فيرنر، حيث سجل الألماني هدفين من ركلة جزاء في الفوز 3-0 بدوري أبطال أوروبا ضد رين يوم الأربعاء.
سُئل لامبارد عن سبب تأدية فيرنر لركلات الترجيح على الرغم من وجود جورجينيو أيضًا على أرض الملعب، حيث اعترف أسطورة تشيلسي بأنه استبدل الإيطالي بعد أن أهدر ركلة جزاء في آخر مباراة قارية ضد كراسنودار.
شميتزر يتوقع تمديد فترة بقاءه في سياتل
من المتوقع أن يمدد برايان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز إقامته بعد هذا الموسم، على الرغم من المحادثات التي طال أمدها.
قال جارث لاجيروي، المدير العام لساوندرس، لبودكاست Sounders Weekly: "من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل الوصول إلى أي شيء بخلاف النتيجة الإيجابية في نهاية اليوم".
"المفاوضات ليست دائما خطية، تستغرق بعض الوقت ولكن أعتقد أننا سنصل إلى هناك في النهاية."
نجم أستون فيلا ينتظر زيادة في راتبه
يعتقد جابرييل أجبونلاهور أن جون ماكجين سيحصل على عقد جديد مع أستون فيلا كمكافأة على مستواه الجيد.
"نعم ، مائة في المائة، أعتقد أن ذلك سيتم وفي الوقت المناسب ،" قال لـ Football Insider عندما سئل عن صفقة جديدة محتملة للاعب خط الوسط.
طلب كبير على النمساوي الدولي متعدد الاستخدامات
مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا مطلوب من قبل العديد من عمالقة أوروبا، حيث من المقرر أن يكون النمساوي لاعبًا حراً في نهاية الموسم.
ذكرت صحيفة AS أن ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد مهتمون جميعًا بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
ماركينيوس يدعم توخيل بعد الهزيمة
قدم ماركينيوس لاعب وسط باريس سان جيرمان دعمه للمدرب تحت الضغط توماس توخيل بعد أن سقط فريقه 2-1 أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.
تقدم أبطال الدوري الفرنسي مبكرًا في ملعب ريد بول أرينا عن طريق دي ماريا، لكن الأرجنتيني سيضيع لاحقًا فرصة لإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء.
ستكون هذه الهجمة مكلفة حيث حسم هدفي كريستوفر نكونكو وإميل فورسبيرج مباراة الأربعاء لصالح لايبزيج.