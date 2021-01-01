أخبار الانتقالات: رونالدو بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة يحدد خليفة كومان

وكيل رونالدو يتفاوض مع ريال مدريد على عودته
يحاول جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعادته مرة أخرى لصفوف ريال مدريد في الصيف.
جوسيب بيدرول مقدم برنامج "El Chiringuito" قال عن هذه القضية:"مينديش تحدث مع ريال مدريد حول إمكانية عودة رونالدو".
وأضاف:"لقد كانت محادثة بنبرة غير رسمية، ولكنها كانت بمثابة الاختبار للنادي الأبيض بالكامل".
وأشار إلى أن ريال حاول استطلاع آراء بعض اللاعبين حول إمكانية عودة رونالدو في بعض المناسبات، دون وجود أي موقف حاسم في الوقت الحالي.
لابورتا لا يريد كومان .. برشلونة ينافس بايرن ميونخ على ناجلسمان
وضع خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة، يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، كالخيار المفضل له للإشراف على تدريب الفريق الكتالوني.
مانو كارينو الصحفي بإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكد أن لابورتا لا يؤيد استمرار كومان كمدرب للفريق على المدى البعيد.
وأوضح أن السبيل الوحيد لاستمرار الهولندي على مقاعد بدلاء برشلونة الموسم القادم، هو الحصول على أي بطولة خلال هذا الموسم.
سيناريو مبابي يتكرر .. ريال مدريد قد يخسر كامافينجا لباريس سان جيرمان
أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مهددًا بخسارة اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا لصالح نظيره باريس سان جيرمان في الصيف.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خط وسط يمثل أولوية هامة أيضًا، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل الأمور غاية في الصعوبة.
وفي حالة عدم الإسراع في الصفقة، ربما يفقد النادي الإسباني اللاعب صاحب الـ18 سنة لنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان يعلق على ارتباطه بميسي ورونالدو
كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن وجود اهتمام بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
ليوناردو قال في تصريحات لراديو "RMC":"نحن منتبهون لموقف ميسي ولكن لا توجد أي محادثات في الوقت الحالي عن أي صفقات جديدة، لالتزامنا بالنتائج المالية لهذا الموسم".
التعاقد مع كريستيانو رونالدو:"ما يجعلنا سعداء هو أن باريس سان جيرمان دائمًا متواجد في جميع الملفات، وهو ما يعني أن النادي مرغوب جدًا بشكل عام"
باريس سان جيرمان يعيد فتح ملف رونالدو
بدأ باريس سان جيرمان في استعادة حلم التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، استغلالًا لما يمر به الدون من فترة عصيبة داخل البيانكونيري في الفترة الأخيرة.
صحيفة "لو بريزيان" الفرنسية بدورها كشفت أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على تواصل دائم مع وكيل رونالدو، جورج مينديش، وبعد الخروج الأوروبي أُعيد فتح ملف التعاقد مع رونالدو داخل الإدارة الفرنسية.
راموس: لا جديد حول التجديد
يؤمن سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، أن بمقدوره الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لمدة خمس سنوات إذا ابتعدت عنه الإصابات، كاشفًا في الوقت نفسه عن عدم وجود أنباء جديدة حول تجديد عقده مع النادي الملكي.
بدوره، عقّب صاحب الـ34 عامًا على أمر التجديد بقوله "أتمنى أن أقول لكم شيئًا جديدًا لكن كل شيء يبقى كما هو".
كما أضاف الدولي الإسباني "كل ما أفكر فيه هو العودة من الإصابة وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا توجد أخبار عن التجديد، أتمنى أن أتمكن من قول شيء ما"
خاص | رغبة فاران قد تدفعه للرحيل عن ريال مدريد في الصيف
قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الجلوس من أجل التفاوض مع مدافعه رافاييل فاران طمحًا في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن الوضع الحالي غير مريح لريال مدريد، حيث يريد التجديد مع اللاعب، ولكن الفرنسي يفكر في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي.
وأوضحت أن فاران يميل إلى الرحيل في الوقت الحالي، رغم كل محاولات ريال من أجل الحفاظ على خدماته بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.
ميسي يلغي اجتماعًا بشأن باريس والسبب لابورتا!
زعم الصحفي خوسيه أنطونيو بونسيتي من كادينا سير، أن والد ميسي قد ألغى اجتماعًا كان مقررًا في الأيام الماضية من أجل مناقشة انضمام نجله إلى باريس سان جيرمان.
الصحفي في حديثه قال "كان خورخي ميسي سيحضر ذلك الاجتماع وكان يتعلق بأشياء يمكن أن تحدث لو كان ليو ميسي في باريس، إذا كان يعيش في باريس، وليس في باريس سان جيرمان".
لكن ما سبب الإلغاء؟ بحسب الصحفي، فإن وصول جوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة يفتح الباب بصورة أو بأخرى استمرار ميسي في كامب نو، عكس ما كانت الأمور عليه لو فاز مرشح آخر.
الخليفي يرد على شائعات رحيل نيمار ومبابي
رد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على شائعات رحيل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار في ظل عدم تمديد عقد اللاعبين حتى الآن.
وقال الخليفي في تصريحات نقلتها "آس": "مبابي ونيمار حالياً باريسيان وسيستمران دوماً باريسيان"