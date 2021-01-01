أخبار الانتقالات: رفض رحيل بوجبا وكومان يكشف رغبة لاعبه في الرحيل!

ريال مدريد مستعد لبيع مدافعه
ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.
يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.
كومان يكشف أن اللاعب المرتبط بآرسنال طلب الرحيل عن برشلونة
مدرب مارسيليا يؤكد الاهتمام الإنجليزي بسانسون
أكد أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بلاعب الوسط مورجان سانسون، الذي ارتبط مع أستون فيلا ووست هام.
مانشستر يونايتد يرفض رحيل بوجبا قبل نهاية الموسم
الشياطين الحمر لن يسمحوا للاعب خط الوسط بالمغادرة في يناير
تقرير لكالتشيوميركاتو يفيد بأن يوفنتوس سينتقل في الصيف للاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.
قال وكيل الفرنسي الدولي الشهر الماضي إنه غير سعيد بالنادي ويريد الرحيل، لكن الشياطين الحمر لن يسمحوا له بالرحيل قبل نهاية الموسم.
يوفنتوس مصمم على إعادته، لكن مانشستر يونايتد متمسك باللاعب في ظل منافستهم على لقب الدوري الإنجليزي.
أجويرو قد يستمر مع مانشستر سيتي
قد يمدد سيرجيو أجويرو عقده مع مانشستر سيتي.
لا يزال فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في السوق من أجل بديل طويل الأجل للأرجنتيني، لكنهم منفتحون على منحه تمديدًا لمدة 12 شهرًا، بحسب صحيفة ديلي ستار.
لكن أجويرو سيتعين عليه تخفيض راتبه بشكل كبير إذا كان سيبقى في النادي.
سبب أزمة راموس مع ريال مدريد!
يريد ريال مدريد من سيرجيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.
يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد تمديد لمدة عام واحد مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.
بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.
لا توجد أي عروض لديكلان رايس!
قال ديفيد مويس رئيس وست هام، إن النادي لم يتلق أي عروض من مانشستر يونايتد أو تشيلسي لشراء ديكلان رايس.
وقال مويس لأمازون برايم: "إنه غير صحيح، لم يكن لدينا أي اتصال من أي من هذين الناديين بخصوص ديكلان ولن نرغب بأي حال من الأحوال".
"إنه يقوم بعمل رائع بالنسبة لنا، إنه قائد كبير الآن، لقد تبين أنه لاعب جيد حقًا".
لامبتي يوقع عقد جديد برايتون
😁 Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 17, 2021
💙 @TariqLamptey ✨
🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪️
إنتر لم يدفع لريال مدريد ثمن أشرف حكيمي حتى الآن!
إنتر لم يدفع بعد القسط الأول من رسوم نقل أشرف حكيمي البالغة 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 45 مليون دولار) إلى ريال مدريد ، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في ديسمبر لكن تردد أن الأندية وافقت على تأجيل القسط حتى مارس.
مدافع جديد على رادار ليفربول
تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.
موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.
بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو
كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.
المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.
صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق