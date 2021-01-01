أخبار الانتقالات: ديباي يدخل على رادار يوفنتوس وصراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال

إنتر ينضم لسباق التعاقد مع أجويرو
2021-04-28T11:37:53Z
كشفت تقارير صحفية، عن دخول إنتر في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وتقرر رحيله عن صفوف فريقه وسط اهتمام من العديد من الفرق.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إنتر يريد التعاقد مع أجويرو، لمساعدة الفريق أوروبيًا في الموسم المقبل، كما تقرر وضع إدين دجيكو، وأوليفييه جيرو كبدائل محتملة في حال فشل التعاقد مع أجويرو.
وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وتقرر رحيله عن صفوف فريقه وسط اهتمام من العديد من الفرق.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إنتر يريد التعاقد مع أجويرو، لمساعدة الفريق أوروبيًا في الموسم المقبل، كما تقرر وضع إدين دجيكو، وأوليفييه جيرو كبدائل محتملة في حال فشل التعاقد مع أجويرو.
عيسى ماندي يوافق على الانضمام لفياريال
2021-04-28T10:56:45Z
أكدت تقارير صحفية، على موافقة عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، على الانتقال إلى صفوف فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد المدافع الجزائري رفقة فريقه بنهاية الموسم الحالي، وارتبط ماندي بالرحيل بشكل مجاني عقب نهاية عقده وسط اهتمام من العديد من الفرق.
وبحسب شبكة ESPN فإن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، وافق على الانضمام لفياريال بداية من يوم 1 يوليو المقبل، بعد نهاية عقده مع ريال بيتيس.
وينتهي عقد المدافع الجزائري رفقة فريقه بنهاية الموسم الحالي، وارتبط ماندي بالرحيل بشكل مجاني عقب نهاية عقده وسط اهتمام من العديد من الفرق.
وبحسب شبكة ESPN فإن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، وافق على الانضمام لفياريال بداية من يوم 1 يوليو المقبل، بعد نهاية عقده مع ريال بيتيس.
صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد لضم جوناثان دافيد
2021-04-28T10:55:27Z
كشفت تقارير صحفية، عن دخول آرسنال في صراع مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع جوناثان دافيد، مهاجم ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة Fichajes فإن المهاجم الكندي ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ليل في صيف 2020، ولكن بعد أقل من عام على انضمامه للدوري الفرنسي، عاد لدائرة اهتمام فرق البريميرليج من جديد
وبحسب صحيفة Fichajes فإن المهاجم الكندي ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ليل في صيف 2020، ولكن بعد أقل من عام على انضمامه للدوري الفرنسي، عاد لدائرة اهتمام فرق البريميرليج من جديد
باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرضًا لا يمكن رفضه لميسي
2021-04-28T10:54:12Z
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرضًا لا يمكن رفضه لليونيل ميسي نجم برشلونة، وستكون مدته ثلاث سنوات.
وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ازداد التكهنات حول استمرار هداف الفريق الكتالوني التاريخي داخل قلعة كامب نو
وبحسب صحيفة TNT Sports، فإن الفريق الباريسي سيقدم عرضًا لا يمكن رفضه للبرغوث الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون العرض لمدة موسمين مع خيار تجديد موسم إضافي.
وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ازداد التكهنات حول استمرار هداف الفريق الكتالوني التاريخي داخل قلعة كامب نو
وبحسب صحيفة TNT Sports، فإن الفريق الباريسي سيقدم عرضًا لا يمكن رفضه للبرغوث الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون العرض لمدة موسمين مع خيار تجديد موسم إضافي.
برشلونة مهتم بالتعاقد مع دي ليخت
2021-04-28T10:53:52Z
أوضحت تقارير صحفية رغبة برشلونة في التعاقد مع ماتيس دي ليخت، لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن المدافع الهولندي، قد يكون ثاني تدعيمات الفريق الكتالوني الدفاعية للموسم المقبل، بعد الاقتراب من التعاقد مع أريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن المدافع الهولندي، قد يكون ثاني تدعيمات الفريق الكتالوني الدفاعية للموسم المقبل، بعد الاقتراب من التعاقد مع أريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.