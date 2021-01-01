أخبار الانتقالات: توتنهام يحدد سعر بيع كين وإنتر يتخلى عن لوكاكو في حالة واحدة

أفادت تقارير صحفية، أن إنتر متمسك بمهاجمه روميلو لوكاكو، ولا يريد التخلي عنه، ولكن حالة واحدة فقط قد تدفع النيراتزري للتخلي عن مهاجمه البلجيكي.

وارتبط لوكاكو في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف إنتر، وسط اهتمام من برشلونة وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا.

وبحسب صحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن إنتر سيغير رأيه ويقرر التخلي عن لوكاكو إن وصله 102 مليون جنيه إسترليني.