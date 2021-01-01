أخبار الانتقالات - تشيلسي وباريس يتنافسان على نجم برشلونة وعرض قطري لتشالهان أوجلو

جيرو قد يزامل إبراهيموفيتش
أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لاهتمام إيه سي ميلان بتدعيم خط هجومه الصيف المقبل.
لاجازيتا أكدت ان أولفييه جيرو ما زال اسمه مطروحًا بقوة للتواجد في هجوم ميلان الموسم المقبل لتكوين شراكة مع زلاتان إبراهيموفيتش.
جيرو لا يشارك بشكل أساسي مع تشيلسي ويرغب في إيجاد نادٍ جديد للعب دقائق أكبر قبل اعتزال كرة القدم.
مانشستر يونايتد وويست هام يقتربان من ضم حراس جدد
حسب توك سبورت، فإن مانشستر يونايتد يسعى الرحيل المنتظر للثنائي مركز حراسة المرمى الصيف المقبل في ظل الرحيل المنتظر لديفيد دي خيا ولي جرانت.
خسر دي خيا مركزه الأساسي لصالح الإنجليزي دين هندرسون مما قد يجعله يعيش أيامه الأخيرة في أولد ترافورد وقد يكون توم هيتون حارس أستون فيلا البديل المنتظر.
الصحيفة أشارت لأن مانشستر يونايتد ما زال مهتمًا بضم حارس آخر وهو سام جونستون حارس ويست بروميتش ولكن ويست هام يتصدر الآن سباق التعاقد مع حارس الشياطين الحمر السابق.
عرض قطري لضم لاعب ميلان
وفقًا للصحفي بـ"سكاي سبورت" فابرزيو رومانو، فإن تشالهان أوغلو تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي الدحيل القطري، إذ عرض عليه 32 مليون يورو، على أن يوقع على عقد حتى يونيو 2024.
وأشار الصحفي إلى أن هذا المبلغ هو صافي ما سيتقاضاه اللاعب التركي خلال ثلاث سنوات بخلاف الحوافز والمكافآت وغيرها، لكن هاكان قابل العرض بالرفض.
صحفي "سكاي سبورت" أوضح أن صاحب الـ27 عامًا لديه عدة عروض أخرى بخلاف الدحيل، لكن لا يزال يجري محادثاته مع مسؤولي ميلان حتى الآن، لتجديد عقده.
منافسة بين تشيلسي وباريس على بيانيتش
حسب لو 10 سبورت، فإن تشيلسي وباريس سان جيرمان يتنافسان على ضم لاعب وسط برشلونة البوسني ميراليم بيانيتش الصيف المقبل.
اللاعب البوسني فشل في حجز مركز أساسي له مع برشلونة مما قد يعجل بخروجه من النادي الكتالوني صوب إنجلترا أو فرنسا.
رامسي إلى ليفربول؟
حسب موقع توتو يوفي، فإن ليفربول يبحث إمكانية التعاقد مع الويلزي أرون رامسي لاعب يوفنتوس من أجل إعادته للبريميرليج.
يوفنتوس يرغب في التخلص من اللاعب الويلزي وقد يخفض مطالبه إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.
تشيلسي مهتم بضم زوله
أكدت تقارير صحفية ألمانية حرص تشيلسي على التعاقد مع نيكولاس زوله لاعب بايرن ميونخ الصيف المقبل.
وأشار "abendzeitung" لأن توماس توخيل يرغب في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ويرى في زوله اللاعب المناسب لتقوية دفاع البلوز.
ثورة تصحيح في برشلونة
اعتزال خضيرة
أعلن النجم الألماني لاعب نادي هيرتا برلين في الوقت الحالي ونجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقًا سامي خضيرة، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.
صاحب الأصول التونسية قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد رحلة حافلة بالألقاب والمحطات الشيقة في مختلف البلدان الأوروبية ومع كبار القارة العجوز.
ولعب صاحب الـ 34 عامًا بقميص شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين، وتوج بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك مع منتخب بلاده.
All the best for your retirement, @SamiKhedira! 💐— Germany (@DFB_Team_EN) May 19, 2021
A fantastic career with plenty of trophies, but this one is our favourite 🏆🇩🇪#DieMannschaft pic.twitter.com/Qkdl4dbrfh