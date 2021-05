أخبار الانتقالات - تشيلسي وباريس يتنافسان على نجم برشلونة وعرض قطري لتشالهان أوجلو

أعلن النجم الألماني لاعب نادي هيرتا برلين في الوقت الحالي ونجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقًا سامي خضيرة، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الأصول التونسية قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد رحلة حافلة بالألقاب والمحطات الشيقة في مختلف البلدان الأوروبية ومع كبار القارة العجوز.

ولعب صاحب الـ 34 عامًا بقميص شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين، وتوج بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك مع منتخب بلاده.

All the best for your retirement, @SamiKhedira! 💐



A fantastic career with plenty of trophies, but this one is our favourite 🏆🇩🇪#DieMannschaft pic.twitter.com/Qkdl4dbrfh