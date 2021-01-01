أخبار الانتقالات | تجديد سيميوني وفيراتي يعلن صفقة دوناوما

أعلن ماركو فيراتي لاعب وسط إيطاليا، عن انتقال جانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان.

دوناروما عقده انتهى مع ميلان هذا الصيف، ويحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، حيث تشير كل التكهنات إلى حسم باريس للصفقة.

فيراتي قال في المؤتمر الصحفي لنهائي يورو 2020:"دوناروما يستحق اللعب مع فريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"أنا سعيد بوجود دوناروما كعضو جديد في باريس سان جيرمان وأؤمن أنه سيساعدنا كثيرًا".