أخبار الانتقالات: بيل يخطط للاعتزال في مدريد وعوار يبتعد عن الآرسنال

إنتر مستعد لبيع بريشيتش
تشير التقارير إلى أن إنتر مستعد لبيع إيفان بيريشيتش في يناير.
عاد الكرواتي إلى النادي بعد موسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، لكن جازيتا ديلو سبورت تدعي أن النادي مستعد للبيع إذا جاء العرض المناسب للجناح.
هالاند سعيد في دورتموند
يقول إيرلينج هالاند إنه سعيد في بوروسيا دورتموند.
حصل المهاجم على جائزة الفتى الذهبي يوم الاثنين وهو راضٍ عن مكانته في النادي.
ميلان وإنتر يراقبون وضع مهاجم أتالانتا
يراقب إنتر وإيه سي ميلان وضع بابو جوميز في أتالانتا - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد تم توجيهه لمغادرة ملعب جويس في يناير بعد خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبريني.
تم ربط جوميز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، لكن ناديي ميلان يمكن أن يوفروا له فرصة البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وست هام يصر على ضم مارسيلو
من المرجح أن يستكمل وست هام ضم مدافع ليون مارسيلو الصيف المقبل، وفقًا لصحيفة ذا صن.
كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حريصًا على الانضمام إلى الهامرز في فترة الانتقالات الماضية، لكن هذه الخطوة فشلت في اللحظات الأخيرة.
لا يزال مارسيلو حريصًا على بداية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن لديفيد مويس إحضاره إلى وست هام في انتقال مجاني في نهاية الموسم.
بيل يخطط للاعتزال في مدريد
جاريث بيل يخطط لخوض السنة الأخيرة من مسيرته في ريال مدريد - وفقًا لـ AS.
يخضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لفترة إعارة لمدة موسم مع توتنهام، لكنه يريد العودة إلى السانتياجو برنابيو للسنة الأخيرة من عقده في 2021/22.
وأحرز بيل هدفين فقط في تسع مباريات منذ عودته إلى توتنهام في سبتمبر.
عوار يبتعد عن الآرسنال!
وفقًا لـ RMC Sport، من المحتمل أن يغيب آرسنال عن حسام عوار مرة أخرى.
كان آرسنال حريصًا على صانع ألعاب ليون خلال الصيف لكنه لم يكن قادرًا على إبرام صفقة، ويقال الآن إن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضم اللاعب.
ليدز يريد لاعب تشيلسي
حول ليدز انتباهه إلى لاعب وسط تشيلسي فيكايو توموري، حسب موقع فوتبول إنسايدر.
لن يكون اللاعب الدولي الإنجليزي بثمن بخس بالنسبة للقميص الأبيض، لكنه تراجع في الترتيب في ملعب ستامفورد بريدج ويمكن أن يقل سعره نسبيًا في يناير.
اليونايتد مستمر في مطاردة نجم سبورتنج
مانشستر يونايتد لا يزال حريصًا على نونو مينديز نجم سبورتينج، بحسب O jogo.
يقال ايضًا أن ليفربول وريال مدريد وإنتر ويوفنتوس يراقبون الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عامًا حيث تسعى الأندية الكبرى في أوروبا لشراء الشاب صاحب المواهب المثيرة.
ديبالا يصفع الشائعات حول رحيله
بعد مباراة جنوى لم يستطع النجم الأرجنتيني إخفاء إحباطه من الحديث المستمر حول التعقيدات المتعلقة بصفقة جديدة محتملة.
"لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة فيما يتعلق بعقدي"، صرح على سكاي سبورت بعد صافرة النهاية.
"كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه من قبل النادي، إنه لأمر محبط أن أسمع حديثًا عن أرقام مالية مستثمرة".
"سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن تلك الجوانب في هذه الفترة يضع الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس."
وكان رئيس يوفنتوس فابيو باراتي قد تحدث عن عقد ديبالا في أكتوبر، مؤكدا أن المناقشات جارية لتمديد فترة إقامته.
إيفرتون يقترب من نجم توتنهام
إيفرتون على استعداد لتقديم طريق الخروج لديلي آلي من توتنهام ، كما تزعم The Mirror.
كان الدولي الإنجليزي يكافح من أجل الحصول على وقت مشاركة في المباريات هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، حيث قيل إن توتنهام منفتح على عقد صفقة في يناير.
آرسنال يواجه تحدي لضم نجم روما
انضم إلى آرسنال وست هام وليستر في السباق على لاعب خط وسط روما أمادو دياوارا، حسب LaRoma42.
يُزعم أن عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) قد يكون كافياً لجذب اللاعب الغيني الدولي إلى إنجلترا خلال انتقالات يناير.