أخبار الانتقالات: ضوضاء بوجبا قد تنتهي في يناير وباريس ينافس على ديباي

آرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات في برشلونة
توتنهام يسمح برحيل ديلي آلي في يناير
سيسمح لديلي آلي بمغادرة توتنهام في فترة انتقالات يناير "احتراما لخدمته التي دامت خمس سنوات للنادي".
تزعم صحيفة التلجراف أن توتنهام يريد القيمة السوقية الكاملة للاعب خط الوسط، لكنه يفكر أيضًا في خروج اللاعب لفترة إعارة مدتها 6 أشهر مع باريس سان جيرمان.
قد يتخلص اليونايتد من ضوضاء بوجبا في يناير
يوفنتوس يريد بوجبا على سبيل الإعارة
يوفنتوس يخطط لنقل بول بوجبا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
تزعم صحيفة ذا ميرور أن يوفنتوس قد تم تنبيهه إلى الضجة الأخيرة التي أحاطت باللاعب الفرنسي، ويستكشفون احتمالية صفقة إعارة في يناير مع التزام بالشراء في الصيف.
باريس ينافس آرسنال على عوار
ربما كان حسام عوار مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بآرسنال في الصيف، لكن باريس سان جيرمان اهتمامه يتزايد بلاعب خط وسط ليون.
بحسب RMC فإن الأندية ستتحدث مرة أخرى في الصيف.
كما يتابع مانشستر سيتي ويوفنتوس أيضًا اللاعب.
أرتيتا يوافق على عودة أوزيل للمشاركة في يناير
فتح ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الباب أمام مسعود أوزيل للعودة إلى المشاركة مع الفريق في يناير.
لكن غير مؤكد حتى الآن اذا وافق النجم الألماني على البقاء أم صممم على الرحيل إلى الدوري التركي.
توتنهام يدخل السباق على نجم يوفنتوس
ميلان وإشبيلية يتنافسان لضم مهاجم مارسيليا
فيراتي واثق من بقاء نيمار ومبابي
قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.
"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"
باريس ينافس برشلونة على النجم الهولندي
برشلونة يواجه تحدي لضم نجم هولندا
ذكرت صحيفة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان قد ينتقل إلى ممفيس ديباي في الصيف.
يحترم كيليان مبابي ونيمار بشكل خاص لاعب هولندا ويحرصان على رؤية الانتقال.
لطالما ارتبط برشلونة بالمهاجم، الذي ينتهى عقده في نهاية الموسم.
هل يستبدل الريال راموس بألابا؟
لن تختفي التقارير التي تفيد بأن سيرخيو راموس في طريقه للخروج من ريال مدريد.
ينتهي عقد قلب دفاع إسبانيا في نهاية الموسم وهناك حديث عن انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ذكرت صحيفة بيلد أن رحيل راموس من السانتياجو برنابيو قد يمهد الطريق لديفيد ألابا للانضمام إلى العملاق الإسباني، حيث من المقرر أن يرحل نجم النمسا عن البوندسليجا كلاعب حر في نهاية الموسم.