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أخبار الانتقالات: صراع الطليان من أجل جوهرة أتلتيكو والسيتي يسعى لضم هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Joao Felix Atletico Madrid 2020
Getty

السيتي يحاول ضم هالاند بدلًا من أجويرو

2020-12-14T11:23:48Z

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر سيتي حريص على التعاقد مع إيرلينج هالاند ليحل محل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

لا يتعرض دورتموند لضغوط لبيع هالاند مع عدم سريان شرط الإفراج عن اللاعب حتى عام 2022.

2020-02-09 Haaland Haland Dortmund
Getty Images

ديبالا يصفع الشائعات حول رحيله

2020-12-14T11:21:08Z

بعد مباراة جنوى لم يستطع النجم الأرجنتيني إخفاء إحباطه من الحديث المستمر حول التعقيدات المتعلقة بصفقة جديدة محتملة.

"لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة فيما يتعلق بعقدي"، صرح على سكاي سبورت بعد صافرة النهاية.

"كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه من قبل النادي، إنه لأمر محبط أن أسمع حديثًا عن أرقام مالية مستثمرة".

"سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن تلك الجوانب في هذه الفترة يضع الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس."

وكان رئيس يوفنتوس فابيو باراتي قد تحدث عن عقد ديبالا في أكتوبر، مؤكدا أن المناقشات جارية لتمديد فترة إقامته.

Paulo Dybala Genoa Juventus
Getty Images

اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه لن يتم التجديد له!

2020-12-14T11:19:58Z

وفقًا للمرشح الحالي إميلي روسو "سيغادر ليونيل ميسي برشلونة إذا لم يقبل خفض الأجور".

يعاني الآن النادي الكتالوني من أزمة مالية كبيرة، ويسعى كل مرشح لعرض سبل لحلها، وأوضح روسو أنه اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه فسيرحل عن الكامب نو.

LIONEL MESSI FC Barcelona
Getty Images

صراع الطليان من أجل جوهرة أتلتيكو مدريد

2020-12-14T11:18:06Z

وضع إنتر ويوفنتوس أنظارهما على لاعب وسط أتلتيكو مدريد خواو فيليكس، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى واندا متروبوليتانو مقابل 120 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 146 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، لكنه أصبح محبطًا بسبب دوره في فريق دييجو سيميوني في الأسابيع الأخيرة.

لا يستطيع إنتر تحمل مثل هذه الرسوم الكبيرة مقابل فيليكس، لكن يمكنه عرض لاوتارو مارتينيز مقابل البرتغالي، في حين أن يوفنتوس على استعداد لإدراج باولو ديبالا في أي صفقة محتملة.

Joao Felix Atletico Madrid Bayern UCL
Getty

إيفرتون يقترب من نجم توتنهام

2020-12-14T11:16:09Z

إيفرتون على استعداد لتقديم طريق الخروج لديلي آلي من توتنهام ، كما تزعم The Mirror.

كان الدولي الإنجليزي يكافح من أجل الحصول على وقت مشاركة في المباريات هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، حيث قيل إن توتنهام منفتح على عقد صفقة في يناير.

Dele Alli Tottenham Spurs 2020
Getty

آرسنال يواجه تحدي لضم نجم روما

2020-12-14T11:15:50Z

انضم إلى آرسنال وست هام وليستر في السباق على لاعب خط وسط روما أمادو دياوارا، حسب LaRoma42.

يُزعم أن عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) قد يكون كافياً لجذب اللاعب الغيني الدولي إلى إنجلترا خلال انتقالات يناير.

ميلان وإشبيلية يتنافسان لضم مهاجم مارسيليا

2020-12-13T12:27:06Z

سينتهي عقد مهاجم مارسيليا فلوريان توفين بنهاية الموسم وسيتعاقد مع ميلان أو إشبيلية، وفقًا لكالتشيوميركاتو.

لن يكون مارسيليا مستعدًا لبيعه في يناير لأنهم حاليًا في سباق على لقب الدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

فيراتي واثق من بقاء نيمار ومبابي

2020-12-13T12:26:18Z

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"