أخبار الانتقالات: اليونايتد والسيتي وراء بوتشيتينو والعمالقة تراقب ألابا

يجذب نجم بايرن ميونخ اهتمام عمالقة أوروبا

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي من بين الأندية التي تصطف للتعاقد مع ديفيد ألابا الصيف المقبل.

ينتهى عقد نجم بايرن ميونخ الدفاعي في يونيو وحتى الآن لم يتم التوقيع على صفقة جديدة.

ولذلك، يمكنه إجراء محادثات مع الأندية المحتملة في وقت مبكر من شهر يناير فيما يتعلق بالانتقال الحر.