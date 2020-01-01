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أخبار الانتقالات: اليونايتد والسيتي وراء بوتشيتينو والعمالقة تراقب ألابا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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pochettino
pochettino

مدريد وبرشلونة وتشيلسي يتنافسون على ألابا

2020-10-11T08:07:59Z

يجذب نجم بايرن ميونخ اهتمام عمالقة أوروبا

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي من بين الأندية التي تصطف للتعاقد مع ديفيد ألابا الصيف المقبل.

ينتهى عقد نجم بايرن ميونخ الدفاعي في يونيو وحتى الآن لم يتم التوقيع على صفقة جديدة.

ولذلك، يمكنه إجراء محادثات مع الأندية المحتملة في وقت مبكر من شهر يناير فيما يتعلق بالانتقال الحر.

ONLY GERMANY David Alaba Bayern Munchen 2017
imago images / Revierfoto

روبينيو لاعب الريال السابق يعود إلى سانتوس

2020-10-11T08:05:22Z

أعلن لاعب ريال مدريد السابق روبينيو، اليوم السبت أنه عاد إلى سانتوس للمرة الرابعة.

كان البرازيلي وكيلًا مجانيًا منذ انفصاله عن شركة Basaksehir التركية في نهاية موسم 2019-20.

وفي سن السادسة والثلاثين، يستعد الآن لعودته الأخيرة إلى فيلا بيلميرو بعد الاتفاق على عقد قصير الأجل مع نادي طفولته.

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Getty Images

كومان مستمر في تعديل كتيبة برشلونة

2020-10-11T08:04:11Z

برشلونة عازم على التعاقد مع بعض اللاعبين وخروج عثمان ديمبيلي عند إعادة فتح الانتقالات، بحسب سبورت.

ديمبيلي ليس جزءًا من خطط رونالد كومان، والعملاق الكتالوني على استعداد لبيع أو إعارة مهاجمه إذا جاء العرض الصحيح في يناير.

أما بالنسبة للتعاقدات، فإن إيريك جارسيا وممفيس ديباي لا يزالان يمثلان أولوية النادي مع خروج ديمبيلي لتسهيل انضمامهم إلى حد كبير.

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Getty

إقالة سولشاير تقترب

2020-10-11T08:03:13Z

نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، مستعد لإقالة أولي جونار سولشاير إذا لم تتحسن النتائج، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.

لا يزال سولشاير شخصية محبوبة في النادي بسبب مآثره كلاعب ، لكن وودوارد أشار إلى رغبته في إقالة المدرب النرويجي إذا لزم الأمر.

اليونايتد والسيتي يسعيان وراء بوتشيتينو

2020-10-11T08:00:47Z

الطلب متزايد على مدرب توتنهام السابق

ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يفكران في مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو.

لم يوقع بيب جوارديولا بعد على تمديد عقده في الاتحاد، مما دفع السيتي إلى تحديد بوكيتينو كبديل محتمل الموسم المقبل.

بينما يفكر الشياطين الحمر في بوكيتينو كمرشح مثالي بعد تأخر مستوى الفريق في الفترة الأخير مع أولي جونار سولشاير .

Mauricio Pochettino Tottenham 2019-20
Getty Images

بيل ساهم في انتقال ابن موطنه إلى توتنهام

2020-10-11T07:58:57Z

يقترب توتنهام من صفقة لمدافع سوانزي، جو رودون بفضل تأثير جاريث بيل، حسب ديلي ستار.

يمثل كلا اللاعبين ويلز دوليًا وقد أفادت التقارير أن وجود بيل في توتنهام أدى إلى التزام رودون بالانتقال.

من المتوقع أن يكلف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حوالي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار).

ليفربول مستمر في البحث عن حارس جديد

2020-10-11T07:56:48Z

قد يكون حارس ستوك سيتي في طريقه إلى الأنفيلد

قد يكون حارس مرمى ستوك سيتي، جاك بوتلاند، في صف الانتقال المفاجئ إلى ليفربول، حيث أفادت صحيفة ذا ميرور أن كلا الناديين يتفاوضان على صفقة محتملة.

يسعى يورجن كلوب للتعاقد مع حارس مرمى آخر بعد تعرض أليسون لإصابة خطيرة وآداء أدريان في مباراة الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا.

 باتلاند مع ستوك في السنة الأخيرة من عقده وقد يسهل هذا من عملية انتقاله.

Jack Butland England
Getty Images

جاك ويلشير مستعد للرحيل

2020-10-11T07:55:28Z

سيكون جاك ويلشير لاعب خط وسط آرسنال ووست هام السابق على استعداد للانضمام إلى رينجرز إذا تحرك العملاق الاسكتلندي.

وقال مصدر مقرب من ويلشير  يوم السبت إن اللاعب الإنجليزي قدّر النادي بدرجة عالية لكن رينجرز لم يتصل بعد.

عودة كين إلى يوفنتوس كانت محتملة

2020-10-11T07:52:08Z

يعترف مويس كين بأنه كان بإمكانه العودة إلى يوفنتوس بعد أن رأى باب الإعارة مفتوحًا في إيفرتون وهو "غير مستاء" من ترك كرة القدم الإنجليزية والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يقضي مهاجم إيطاليا الدولي موسم 2020-21 على سبيل الإعارة في بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

Moise Kean PSG 2020
PSG