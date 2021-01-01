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أخبار الانتقالات: نجم باريس سان جيرمان يرفض برشلونة وصلاح يُغادر ليفربول!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Mohamed Salah Jurgen Klopp Liverpool
Getty Images

نوبل "يأس" من منافسة مانويل نوير في بايرن ميونخ

2021-03-05T15:36:43Z

أكدت صحيفة كيكر على أن الحارس أليكساندر نوبل قد قرر مغادرة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة الصيف المقبل بعد فشله في منافسة مانويل نوير على حماية العرين البافاري.

وبحسب الصحيفة فإن الانضمام إلى موناكو هو الأقرب لنوبل في الفترة الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

تشيلسي يقترب من دوناروما

2021-03-05T15:32:18Z

تستعد إدارة تشيلسي لمنح حارس ميلان جيانلويجي دوناروما عقدًا خرافيًا من الناحية المادية لإقناعه بالوصول إلى ستامفورد بريدج الصيف المقبل.

التقارير الأخيرة تتحدث عن عرض بقيمة 10.5 مليون يورو سنويًا كراتب لدوناروما في ظل إيمان كبير بقدراته ولتعويض فشل كيبا وميندي في عرين تشيلسي.

ميلان يحاول التعاقد مع نجم ريال مدريد

2021-03-05T15:31:12Z

تداولت تقارير صحفية إيطالية عزم إدارة ميلان التحرك من أجل ضم لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، في الصيف المقبل.

عقد فاسكيز ينتهي بنهاية هذا الموسم لذلك فستكون الصفقة مجانية، في الوقت الذي تحاول إدارة ريال مدريد أن تقنع اللاعب بتمديد عقده.

آرسنال سيحاول التعاقد مع عوار

2021-03-05T15:29:42Z

أكدت شبكة كالتشيو ميركاتو أن آرسنال لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع حسام عوار نجم ليون في الصيف المقبل.

وحاول الجانرز التعاقد مع عوار طيلة الصيف الماضي لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، والآن يتوقع أن يجدوا منافسة قوية جدًا من عمالقة الأندية الأوروبية بشأنه.

بيرنات يرفض برشلونة

2021-03-05T15:27:43Z

أشارت صحيفة "لو بريزيان" الفرنسية إلى أن خوان بيرنات سيُمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان ولن ينضم إلى برشلونة كما سبق وأن تردد.

وبحسب الصحيفة أيضًا فإن الإعلان عن تمديد عقد بيرنات ما هو إلا مسألة وقت ليس إلا.

موسيالا يجدد عقده مع بايرن ميونخ

2021-03-05T15:26:26Z

بعدما أعلن عن تمثيله منتخب ألمانيا لا إنجلترا، جدد جمال موسيالا عقده مع بايرن ميونخ حتى 2026 بصورة رسمية.

هذا هو العقد الاحترافي الأول لموسيالا في أليانز آرينا، وقد حصل عليه بعد تألقه منقطع النظير في الفترة الأخيرة مع كتيبة هانزي فليك.

هالاند يختار "الأندية المحتملة" للانتقال إلى أحدها

2021-03-05T15:25:22Z

بدأ إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في تحديد الأندية التي يهتم بارتداء قميصها في الفترة المقبلة إن قرر مغادرة أسود الفيستيفالين الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة بيلد، فإن هناك 6 وجهات محتملة لهالاند هي مانشستر يونايتد وسيتي، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وكيل صلاح يلمح للرحيل بعد استبدال تشيلسي

2021-03-05T15:24:42Z

عاد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لإثارة الجدل مرة أخرى، بتغريدة غريبة أرسلها خلال مباراة موكله في ليفربول مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الوكيل الشهير اكتفى بوضع "نقطة" بدون الحديث، ومن المنطقي هنا أنه يود إرسال رسالة للجماهير وغالبًا لإدارة ليفربول أن صلاح ليس راضيًا بالوضع الراهن