أخبار الانتقالات: نجم باريس سان جيرمان يرفض برشلونة وصلاح يُغادر ليفربول!

أكدت صحيفة كيكر على أن الحارس أليكساندر نوبل قد قرر مغادرة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة الصيف المقبل بعد فشله في منافسة مانويل نوير على حماية العرين البافاري.

وبحسب الصحيفة فإن الانضمام إلى موناكو هو الأقرب لنوبل في الفترة الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.