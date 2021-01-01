أخبار الانتقالات: برشلونة يراقب مدافع إنتر وليفربول يحدد بديل كلوب!

كلوب واثق من استمرار محمد صلاح
يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزمًا تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.
كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.
السيتي سينتقل إلى هالاند رغم توتر علاقات وكيله مع جوارديولا
سينافس مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هذا الصيف على الرغم من علاقة بيب جوارديولا الصعبة مع وكيله مينو رايولا، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.
اختلف رايولا مع مدرب السيتي بشأن معاملته لزلاتان إبراهيموفيتش عندما كانا في برشلونة.
ولكن لن يؤثر ذلك على خطط انتقال السيتي، وسوف يمضون قدمًا في انتقال سيتخطى 100 مليون جنيه إسترليني للنرويجي الدولي.
مانشستر يونايتد يبدأ محادثات تجديد عقد بايلي
أجرى مدافع مانشستر يونايتد إيريك بايلي محادثات بشأن عقد جديد، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
عانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يتبقى 18 شهرًا على صفقته الحالية، من الإصابات خلال الفترة التي قضاها في أولد ترافورد، لكن بعض العروض الرائعة الأخيرة دفعت النادي لبدء محادثات بشأن عقد جديد مدته ثلاث سنوات.
ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف، فسينظر يونايتد في العروض المقدمة للمدافع لأنهم لا يريدون المخاطرة برحيله بشكل مجاني في عام 2022.
ليفربول يحدد بديل كلوب!
الريدز يستعد لرحيل يورجن كلوب إلى ألمانيا
وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن ليفربول يضع في الحسبان مدرب رينجرز ستيفن جيرارد كمدير فني جديد لهم.
يعتقد الريدز بشكل متزايد أن المدرب الحالي يورجن كلوب مستعد لترك النادي واستبدال يواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني.
وقد دفع ذلك النادي إلى التفكير في القائد السابق جيرارد، الذي على وشك الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز، حاليًا هو على رأس قائمة بدلاء كلوب.
بعد فشل ضم لاوتارو.. برشلونة يراقب مدافع إنتر
برشلونة مهتم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، بحسب كالتشيو ميركاتو.
يحرص العمالقة الكتالونيون على التعاقد مع قلب دفاع شاب ليستمر على المدى الطويل، وقد وضعوا أنظارهم على اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.
ومع ذلك، لا يريد إنتر السماح للاعب بالمغادرة وسيطلب على الأقل ضعف 30 مليون يورو التي دفعوها لأتالانتا مقابل باستوني قبل ثلاث سنوات.
لولا اختلاف التوقيت لكان هالاند في مانشستر يونايتد!
أدى الاختلاط بين المناطق الزمنية الأوروبية إلى فقدان مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع إيرلينج هالاند مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، عندما كان في نادي مولدي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا ميرور.
تم إخبار الشياطين الحمر بالاتصال بوكيل هالاند جيم سولباكين في الساعة 9 صباحًا لإنهاء عملية الانتقال، لكنهم اعتقدوا أن ذلك كان الساعة 9 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة بدلًا من التوقيت الاسكندنافي، وهو يتقدم بساعة.
لذلك عندما أجروا المكالمة، كانت الساعة 10 صباحًا في النرويج، وكان مولدي قد وافق بالفعل على صفقة مع سالزبورج.
توخيل أراد نجم اليونايتد في باريس
كشف توماس توخيل عن رغبته في التعاقد مع برونو فرنانديز في باريس سان جيرمان قبل انضمام النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد.
نبه أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس، توخيل المدير الفني آنذاك إلى مواهب فرنانديز، ويعتقد مدرب تشيلسي الحالي أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هو الآن من بين أفضل اللاعبين في العالم.
مهاجم شاب على رادار آرسنال
آرسنال من بين العديد من الأندية التي تفكر في الانتقال الصيفي لمهاجم ويجان كايل جوزيف، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا خمسة أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، حيث يتابع العديد تألق هذا الشاب الموهوب.
لاوتارو لن يغادر إنتر ميلان
قدم النجم الأرجنتيني إلى ناديه راحة البال بهذا التصريح
أخبر لاوتارو مارتينيز جازيتا ديلو سبورت أنه "لن يغادر إنتر في الصيف" ويخطط لتمديد عقده قريبًا.
المهاجم الذي ارتبط بشدة مع برشلونة في الصيف الماضي، أحرز 13 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.
بيريز واثق من بقاء راموس!
يواصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز محادثات تمديد العقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.
لا يشارك اللاعب الدولي الإسباني المخضرم بسبب الإصابة، مع استمرار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل في مدريد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم.
يشاع أن راموس رفض العرض الأول للنادي بالتمديد في بداية عام 2021، ومع ذلك، وفقًا لتقارير من ماركا، تحدث هو وبيريز شخصيًا عن الوضع.
بيريز مصمم على إبقاء راموس في سانتياجو برنابيو، حيث يشير آخر تحديث للمفاوضات إلى أنه سيواصل إقامته في النادي بعد نهاية الموسم.
باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة!
من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.
من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.
مبادلة محتملة بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان
حسب تقارير إيطالية، فإن مانشستر يونايتد يقترب من مبادلة لاعبه أليكس تيليس بمارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان، مع دفع بعض الأموال أيضًا للشياطين الحمر.