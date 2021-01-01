أخبار الانتقالات: برشلونة يراقب مدافع إنتر وليفربول يحدد بديل كلوب!

سينافس مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هذا الصيف على الرغم من علاقة بيب جوارديولا الصعبة مع وكيله مينو رايولا، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.

اختلف رايولا مع مدرب السيتي بشأن معاملته لزلاتان إبراهيموفيتش عندما كانا في برشلونة.

ولكن لن يؤثر ذلك على خطط انتقال السيتي، وسوف يمضون قدمًا في انتقال سيتخطى 100 مليون جنيه إسترليني للنرويجي الدولي.