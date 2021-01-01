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أخبار الانتقالات - بديل كين في توتنهام وليفربول يبحث عن برونو الجديد

أخبار الانتقالات اليوم 18 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Kane, Man Utd, City, Chelsea
Getty composite

بالاس في مباحثات مع لامبارد

2021-05-18T10:14:02Z

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن نادي كريستال بالاس ما زال في مفاوضات مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق لتدريب الفريق.

لامبارد كان قد تولى تدريب تشيلسي بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته منتصف الموسم الحالي.

مويس كين يتمنى البقاء في فرنسا

2021-05-18T10:13:11Z

أوضح مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان رغبته في الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل بعد أن تواجد هذا الموسم معارًا من إيفرتون

بديل كين في توتنهام

2021-05-18T10:09:08Z

أكدت ديلي ستار ان توتنهام وضع الثنائي انتوني مارسيال وجابريل خيسوس كبديلين لهاري كين حال رحيله الصيف المقبل.

وكانت سكاي سبورت قد أشارت لأن هاري كين قد طلب الرحيل من توتنهام الصيف المقبل مع اهتمام من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

كين ليس المهاجم الوحيد على قائمة تشيلسي

2021-05-18T10:00:01Z

حسب جارديان، فإن اختيارات تشيلسي للمهاجم الصيف المقبل لن تقتصر فقط على هاري كين الهدف الأول لأكثر من نادي.

الصحيفة أشارت لأن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في قائمة تشيلسي أيضًا وسيحاول أبراموفيتش ضمه في حال عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للتعاقد مع كين.

ليفربول يبحث عن برونو الجديد

2021-05-18T09:33:21Z

حسب ريكورد البرتغالية، فإن ليفربول أبدى اهتمامه بضم متوسط ميدان سبورتنج لشبونة بيدرو كونكالفز. 

اللاعب الذي سجل 22 هدفًا وصنع 3 آخرين يُلقب ببرونو فيرنانديز الجديد

آرسنال ينهي اهتمامه بكامافينجا

2021-05-18T09:24:20Z

حسب ديلي اكسبريس، فإن نادي آرسنال الإنجليزي أنهى اهتمامه بمتوسط ميدان رين إدواردو كامافينجا.

النادي الإنجليزي أصبح مقتنعًا الآن لأنه لا يمتلك فرصة للحصول على توقيع اللاعب الشاب وسط اهتمام عدديد الأندية القادرة على دفع مبلغ كبير من المال.

مستقبل ديباي

2021-05-18T09:22:23Z

في إعلان خاص عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون عن نيته "إستلام زمام أمور مسيرته الرياضية بيده على أن يتخذ قرارات مستقبلية قريباً"

ويُعتبر ديباي أحد أبرز المرشحين للإنتقال إلى برشلونة الموسم المقبل. 