أخبار الانتقالات: أزمة جديدة في دفاع ليفربول ورونالدو يقترب من ناديه السابق

بايرن ميونخ لن يجدد عقد بواتينج
بحسب ما ورد من المقرر أن يرحل المدافع المخضرم عن بطل ألمانيا
لن يتم عرض صفقة جديدة على جيروم بواتينج في بايرن ميونخ، وفقًا لـ SportBild.
سينتهي عقد قلب دفاع ألمانيا الدولي السابق في الصيف، ويُقال إنه سيسمح له بمغادرة الآليانز أرينا إلى أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز يُقال إنها مهتمة.
يزعم بيلد أن أرسنال وتشيلسي وتوتنهام جميعهم حريصون على ضم اللاعب صاحب الخبرات الكبيرة.
هل ينتقل رونالدو لولفرهامبتون؟
كريستيانو رونالدو يأخذ في الحسبان الابتعاد عن يوفنتوس، وربما يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
قد يكون لم الشمل مع مانشستر يونايتد أمرًا مطروحًا، ولكن تم إلقاء فريق آخر يتمتع بصلات برتغالية قوية في هذا المزيج.
قال تروي ديني لاعب الولفز لـ talkSPORT: "أود أن أنظر أكثر إلى نادٍ مثل ولفرهامبتون مع المزيج البرتغالي - هذا ممكن أن ينجح، على أي حال من يحصل علبه سيضيف موهبة لا تصدق."
آرسنال مهتم بنجم ليل
آرسنال هو أحد الأندية التي تراقب عن كثب صانع ألعاب ليل يوسف يازيسي ، حسب صحيفة ديلي ميل.
لا يزال اللاعب التركي الدولي يشهد ارتفاعًا في رصيده في فرنسا، حيث قيل إن عددًا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أشادوا بإمكاناته.
برشلونة يريد نجم مانشستر الشاب
يريد برشلونة خطف نجم مانشستر يونايتد أرناو بويجمال من الأولد ترافورد، بحسب صحيفة سبورت.
كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مثيرًا للإعجاب مع الشياطين الحمر تحت 23 عامًا، و في الكامب نو حريصون على إعادته إلى وطنه إسبانيا.
توتنهام يحاول الحفاظ على نجمه
توتنهام واثق من أن هيونج مين سون سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي، وفقًا لصحيفة الجارديان.
يقال إن المهاجم الكوري الجنوبي جذب نظرات الإعجاب من الكثير، لكن توتنهام يعتقد أنه بإمكانه الحفاظ عليه في شمال لندن.
غضب ألابا الشديد بسبب عقده مع بايرن ميونخ
كان المدافع المخضرم جزء أساسي في خط دفاع بايرن ميونخ منذ ما يقارب عقد من الزمن، بعد أن انتقل من أكاديمية النادي البافاري بعد انتقاله إلى ألمانيا وهو في سن 16 عامًا فقط واستمر في المشاركة في 400 مباراة حتى الآن
لكن كشف والده عن غضب النجم واستياءه من كثرة الشائعات المتناثرة ومن الذين يتحدثون بلسان اللاعب، وأنهى والده الحديث أن أبنه لم يقفل الباب في وجه البايرن وأنه اذا أراد البقاء فعليهم ايجاد حل يناسب الطرفين.
كريستيانو رونالدو يقترب من ناديه السابق
النجم البرتغالي هو الخيار الأنسب للشياطين الحمر
أجرى نادي مانشستر يونايتد اتصالات مع كريستيانو رونالدو بشأن العودة للنادي الموسم المقبل، حسب ESPN.
وبحسب ما ورد يفكر رونالدو في هذه الخطوة وخاصة بعد أن فكر يوفنتوس في بيع الأسطورة مع نهاية الموسم، وينتهي عقده في تورينو عام 2022.
برشلونة يفشل في الوصول لحل مع رواتب اللاعبين
فشل برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تخفيض الراتب بعد مفاوضات مطولة انتهت في نهاية المطاف دون حل.
يسعى عمالقة الليجا إلى خفض فاتورة أجورهم وسط "مشكلة مالية خطيرة" بسبب جائحة فيروس كورونا.
يقول برشلونة إن Covid-19 تسبب في انخفاض في الإيرادات بأكثر من 300 مليون يورو لموسم 2020-21، مع مطالبة النادي بتعديل الرواتب بمقدار 191 مليون يورو.
ميسي يوضح حقيقة رغبته في الانتقال لباريس
ميسي ووالده ينفون انتقاله لباريس
نفى والد ليونيل ميسي ووكيله خورخي بشكل قاطع أن نجم برشلونة يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.
كان مستقبل الأرجنتيني هو أهم الموضوعات حول الكامب نو منذ أن أعرب عن رغبته في المغادرة في أغسطس.
تم التوفيق بين اللاعب والنادي في نهاية المطاف، حيث قال ميسي لموقع Goal في مقابلة حصرية إن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن أن يغادر بها في صيف 2020 كانت إذا دفع فريق الشرط الجزائي في عقده والبالغ عن 700 مليون يورو.
إصابة مدافع آخر في صفوف ليفربول
تعرض المدافع لإصابة في الركبة أثناء التدريبات مع المنتخب الإنجليزي
يخشى جو جوميز مدافع ليفربول من انتهاء موسم 2020-2021 قبل بدايته، بحسب صحيفة ميرور.
سقط جوميز خلال التدريب مع إنجلترا وعاد إلى ليفربول لإجراء مزيد من الفحوصات على المفصل، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه ربما تعرض لأضرار جسيمة.