أخبار الانتقالات: باريس قد لا يتحمل تكلفة راتب ميسي وألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

لن يتخذ المدافع قرارًا مبكرًا بشأن المستقبل

دافيد ألابا لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يتحدث إلى برشلونة، حسب سكاي سبورت ألمانيا.

ارتبط مدافع بايرن ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد، لكنه وفريق إدارته حريصون على التحدث إلى جوان لابورتا إذا فاز رئيس برشلونة السابق في الانتخابات المقبلة.

ينتهي عقد ألابا بنهاية الموسم ويبدو أنه رهان آمن لمغادرة الفريق البافاري بعد توقف محادثات العقد.