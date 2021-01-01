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أخبار الانتقالات: باريس قد لا يتحمل تكلفة راتب ميسي وألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty Images

ألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

2021-01-20T14:40:01Z

لن يتخذ المدافع قرارًا مبكرًا بشأن المستقبل

دافيد ألابا لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يتحدث إلى برشلونة، حسب سكاي سبورت ألمانيا.

ارتبط مدافع بايرن ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد، لكنه وفريق إدارته حريصون على التحدث إلى جوان لابورتا إذا فاز رئيس برشلونة السابق في الانتخابات المقبلة.

ينتهي عقد ألابا بنهاية الموسم ويبدو أنه رهان آمن لمغادرة الفريق البافاري بعد توقف محادثات العقد.

David Alaba Bayern Munich 2020-21
Getty

إيفرتون يعلن عن رحيل سيمز على سبيل الإعارة

2021-01-20T14:39:27Z

باريس سان جيرمان قد لا يتحمل راتب ميسي

2021-01-20T14:33:33Z

قد تؤدي مطالب نجم برشلونة بشأن الأجور إلى إفساد انتقاله هذا الصيف

مطالب ليونيل ميسي للأجور قد تعني أنه مكلف للغاية حتى بالنسبة للأندية الفاحشة الثراء مثل باريس سان جيرمان إذا غادر برشلونة هذا الصيف، حسب لا جازيتا ديلو سبورت

ينتهي عقد ميسي في برشلونة هذا الصيف، حيث يكسب الآن 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لقد تم ربطه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، من بين آخرين، في حالة رحيله عن كامب نو.

ومع ذلك، مع شعور أكبر الأندية بالضائقة المالية وسط جائحة فيروس كورونا، قد يضطر ميسي إلى خفض راتبه حتى لو انتقل إلى أغنى فرق أوروبا.

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(C)Getty Images

لاعب تشيلسي قريب من تركيا

2021-01-20T14:32:18Z

يُعتبر داني روز مدافع توتنهام هدفاً لفريق طرابزون سبور التركي، بحسب صحيفة ديلي ميل.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ينتهي عقده في يونيو، لكنه قد يفرض تحركًا مبكرًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

آرسنال يعلن فسخ التعاقد مع سوكراتيس

2021-01-20T14:31:53Z

باريس سان جيرمان يقترب من مدافع برشلونة

2021-01-20T14:31:04Z

يخطط باريس سان جيرمان لانقضاض بقيمة 25 مليون يورو على إيمرسون الظهير الأيمن لبرشلونة المعار حاليًا، وفقًا لسبورت.

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ينتظر أول ظهور له في كامب نو بعد انتقال 13 مليون يورو من أتلتيكو مينيرو في يوليو 2019.

يتوق باريس سان جيرمان لجلب إيمرسون، المعار حاليًا لريال بيتيس، بعيدًا عن برشلونة في نهاية الموسم حيث يسعى ماوريسيو بوتشيتينو إلى تعزيز صفوفه الدفاعية.

اهتمام فرنسي بمارسيلو

2021-01-19T13:18:30Z

يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.

الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.

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(C)Getty images

بايرن ميونخ سينهي إعارة لاعب يوفنتوس!

2021-01-19T13:17:59Z

من المقرر أن يعيد بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس هذا الشهر، وفقًا لما أوردته لاجازيتا ديلو سبورت.

انتقل البرازيلي إلى أليانز أرينا على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، لكنه عانى من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة هانتسي فليك.

يخطط يوفنتوس لإرسال كوستا على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر عند عودته، حيث كان وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد من بين أولئك الذين ارتبطوا بخدماته في الماضي.

حارس جديد في قائمة اهتمامات آرسنال

2021-01-19T13:10:50Z

بحث آرسنال عن حارس مرمى آخر قادهم نحو فريدي وودمان، حسب صحيفة ذا صن.

يريد ميكيل أرتيتا جلب المزيد من التغطية خلف بيرند لينو في استاد الإمارات، مع وجود خيار احتياطي من نيوكاسل في قائمتهم الآن.

هل تتم إقالة لامبارد الليلة؟

2021-01-19T13:07:08Z

تشيلسي مستعد لإقالة فرانك لامبارد إذا خسر أمام ليستر اليوم الثلاثاء، بحسب توك سبورت.

تعرض أسطورة البلوز لضغوط هذا الموسم بعد أن شهد صراعًا مكثفًا مع الفريق من أجل الاتساق، مع نتيجة إيجابية مطلوبة الآن ضد ليستر الذي يصارع على اللقب.

Frank Lampard Chelsea 2020-21
Getty