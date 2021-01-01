أخبار الانتقالات: باريس قريب من نجم آرسنال ومدرب ألماني خلفًا لمورينيو!

وسط تراجع حاد تحت قيادة مورينيو.. توتنهام يحدد البديل
مدرب ألماني خلفًا لمورينيو
إذا أقال توتنهام جوزيه مورينيو، فإن يوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج، سيصبح الهدف الأساسي للنادي، وفقًا لصحيفة التليجراف.
يحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع هزائم في خمس مباريات.
باريس سان جيرمان يقترب من ضم بيليرين
باريس قد يخطف المدافع قبل برشلونة
ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.
كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.
وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.
غضب سواريز من برشلونة ساعده على التألق!
قال لويس سواريز في مقابلة مع فرانس فوتبول، إنه شعر بعدم الاحترام قبل مغادرته برشلونة مباشرة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، مع الشكوك التي سادت حول قدرته على اللعب، والتي دفعته إلى تقديم أداء مميز هذا الموسم.
أربع وجهات محتملة لأجويرو
يتمتع مهاجم مانشستر سيتي منذ فترة طويلة باهتمام كبير داخل وخارج إنجلترا
حسب صحيفة ذا ميرور، فإن الأندية الأربعة التالية على اتصال بسيرخيو أجويرو بشأن انتقال مجاني هذا الصيف، وهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.
من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر مانشستر سيتي في الصيف عندما ينتهي عقده، لكن وجهته لا تزال غامضة.
يوفنتوس يوضح موقف ديبالا
أكد المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، أن النادي لا يزال مستمر في المفاوضات مع المهاجم الثمين باولو ديبالا، بشأن عقد جديد مع السيدة العجوز.
كروس يريد ضم نجم بايرن ميونخ!
توني كروس، الذي كان لاعبًا في بايرن ميونخ، يقول أن قلب الدفاع البافاري دافيد ألابا سيكون قوة مؤثرة في ريال مدريد.
أعلن ألابا بالفعل أنه سيغادر ألمانيا هذا الصيف، وتردد على نطاق واسع أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد معه.
ليفربول يلجأ لأكاديميته لدعم صفوفه الدفاعية
Sean Wilson has signed his first professional contract with the Reds 🙌— Liverpool FC (@LFC) February 22, 2021
The 17-year-old defender has been at the Academy since the age of seven 🔴
دوناروما على أعتاب مانشستر يونايتد!
أعلن تودو فيشاجيس أن مانشستر يونايتد قريب من إبرام صفقة مع حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.
يقال إن الشياطين الحمر قد ضمنوا حارس المرمى قبل منافسين مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ.
وعانى يونايتد مع الحارس دافيد دي خيا هذا الموسم، حيث تعرض الإسباني لضغوط من دين هندرسون وتسبب في العديد من الأخطاء الفادحة.
لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة!
حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.
بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.
في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.
ريال مدريد يراقب بديل كاسيميرو!
ريال مدريد يفكر بجدية في توفير بديل قوي للاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو لتأمين مستقبل الفريق، وفقًا لدياريو جول.
وجعل البلانكوس ريناتو تابيا لاعب سيلتا فيجو هدفًا لهم، اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، أصغر من كاسيميرو بثلاث سنوات.
لونجليه يسبب أزمة جديدة في برشلونة!
أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.
سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.