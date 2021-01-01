أخبار الانتقالات: اليونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي وتعطل انتقال آلي لباريس

ليفربول يدرس رحيل مينامينو
رسميًا .. ليفربول يتعاقد مع مدافع شالكه
أعلن نادي ليفربول إتمام التعاقد مع أوزان كاباك من شالكه.
رسميًا .. شالكه يتعاقد مع موستافي
ℹ️ Transfer update II: @MustafiOfficial has joined the Royal Blues from @Arsenal and has signed a contract until the end of this season.— FC Schalke 04 (@s04_en) February 1, 2021
Glück auf and welcome to Schalke, Shkodran! ⚒️👋#S04
رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل توديبو إلى نيس الفرنسي
راحل آخر عن برشلونةأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي انضمام توديبو إلى صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون متغيرات إضافية
خيسي يعود إلى لاس بالماس
بوتشيتينو يحسم مصير مبابي ونيمار
نفى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، إمكانية مغادرة نيمار ومبابي للفريق.
رسميًا .. ليفربول يتعاقد مع بن دافيس
أخيرًا كلوب يضم مدافعأعلن نادي ليفربول إتمام التعاقد مع بن دافيس من بريستون مقابل 1.6 مليون إسترليني
موستافي في الطريق إلى شالكه
هدف مانشستر يونايتد يرحل إلى برايتون
تعاقد نادي برايتون مع مويسيس كايسيدو لاعب فريق إنديبندينتي الكولومبي والمطلوب في صفوف مانشستر يونايتد
رومينيجه: أوباميانكو مطلوب في تشيلسي وليفربول
كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، أن مدافع لايبزيج، دايوت أوباميانكو، مطلوب في الدوري الإنجليزي
وأوضح في حوار مع شبكة سكاي ألمانيا أنّ بايرن ميونخ يرغب في جلب اللاعب لكنّه يجد منافسة من تشيلسي وليفربول
رسميًا .. انتقل سامي خضيرة إلى هيرتا برلين
Hey @SamiKhedira! ✌️👋 Herzlich willkommen in der Hauptstadt! 😍 Alles zum Wechsel gibt's hier: https://t.co/RZ5PwCPTuX ⬅️#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/YVeCHg0rla— Hertha BSC (@HerthaBSC) February 1, 2021
توقف صفقة آلي إلى باريس سان جيرمان!
لن يتم بيع ديلي آلي إلى باريس حتى يتم تأمين بديل له أولًا، لكن من الممكن أن يخرج على سبيل الإعارة.
Dele Alli-PSG deal is not progressing. Tottenham were looking for Eriksen as replacement but Inter won’t sell him now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021
Alli deal is almost ‘ready to be completed’ on loan but #thfc are not intentioned to sell him without any replacement. Really complicated. 🔴 #psg #spurs
نيمار سعيد في باريس ويريد بقاء مبابي
أكد نيمار لأول مرة أنه سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان رغم التكهنات المستمرة حول مستقبل البرازيلي في فرنسا.
وسدد نجم سانتوس وبرشلونة السابق مرتين من ركلة جزاء يوم الأحد في زيارة فريقه للوريان.
لكن هذه الثنائية أثبتت أنها غير كافية لاعبي ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 3-2 أمام فريق بدأ نهاية الأسبوع بالتعادل في المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع نيمس وديجون.
سبب غضب رونالد كومان رغم الفوز على بيلباو!
غادر رونالد كومان مدرب برشلونة، والغضب مسيطر عليه بعد تسريب تفاصيل عقد ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، وتعهد بتحديد ومعاقبة المسؤول.
يجد برشلونة نفسه في صراع مالي، لكن الأرقام الموضحة في الصفقة الحاصلة على الكرة الذهبية ست مرات كانت خيالية.
ذكرت صحيفة إل موندو أن صفقة ميسي الحالية تبلغ قيمتها 555 مليون يورو (491 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، بما في ذلك 138 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 167 مليون دولار) من الأرباح السنوية.
مانشستر يونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي
يسأل الشياطين الحمر عن جناحي برشلونة ودورتموند
قال موقع سبورت إن مانشستر يونايتد سينتقل إلى جادون سانشو وعثمان ديمبيلي في الصيف.
سيهبط الشياطين الحمر فقط بأحد الأجنحة، لكنهم مستعدون لاختبار مدى الجاهزية مع بوروسيا دورتموند وبرشلونة في محاولة لتحديد الصفقة التي من المرجح أن تحدث.
كاباك مدافع شالكه هو خيار آخر ما زال متاحًا لليفربول
Still a chance Liverpool bring in a second centre back today. Club working on a few targets including Schalke's Ozan Kabak and Duje Caleta-Car of Marseille.#LFC— Neil Jones (@neiljonesgoal) February 1, 2021
ليستر سيتي يراقب نجم واتفورد
يبحث ليستر سيتي في صفقة للاعب خط وسط واتفورد ناثانيال شالوباه، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
عمل بريندان رودجرز سابقًا مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في صفوف الأكاديمية في تشيلسي ويريد لم شمله الآن في فريقه.
آرسنال يعير لاعبه سميث إلى تشارلتون
✍️ The Addicks have secured the signing of Matt Smith on loan from @Arsenal until the ends of the season. #cafc— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) February 1, 2021
النادي الإنجليزي الأقرب لضم راموس
أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف
قالت صحيفة The Mirror، إن سيرخيو راموس حقق نجاحًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده ويؤمن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.
ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة
ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.
بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.
بايرن ميونخ يؤكد اقترابه من الصفقة المنتظرة في ليفربول
أكد بايرن ميونخ أنه أجرى محادثات إيجابية مع ممثلي مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو.
وبحسب صحيفة بيلد فإن وكلاء اللاعب ساشا بريزي وفولكر ستروث شوهدوا وهم يدخلون ساحة انتظار السيارات في النادي البافاري.
لم يخف بايرن رغبته في الحصول على المدافع ذو التصنيف العالي، حيث قال الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيجه: "بالطبع سنتناول الأمر".
ليفربول يبدأ محادثات لضم مدافع وست هام
الريدز يتطلع إلى المدافع الفرنسي
تواصل ليفربول مع وست هام بشأن مدى توفر عيسى ديوب، وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك.
يورجن كلوب يريد بشدة التوقيع مع مدافع إضافي هذا الشهر، ويقترب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من صدارة قائمة الأهداف المحتملة.
يأمل ديوب في تأمين الانتقال إلى ليفربول لإعادة إشعال مسيرته، بعد أن فقد شهرته في وست هام في الأشهر الأخيرة.