أخبار الانتقالات: اليوفي يضحي بنجمه من أجل بوجبا والريال حذر مع الأموال

سباق أوروبي من أجل مهاجم لاتسيو
يوفنتوس وميلان وأتلتيكو مدريد يطاردون خواكين كوريا مهاجم لاتسيو - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يمكن أن يتحرك جميع الأندية الثلاثة لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا العام المقبل، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية حوالي 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 67 مليون دولار).
سجل كوريا ثلاثة أهداف في 14 مباراة عبر جميع المسابقات مع لاتسيو هذا الموسم.
لاعبان أخران يلحقان بإريكسن خارج إنتر
من المقرر أن يتبع رادجا ناينجولان وماتياس فيسينو المهاجم كريستيان إريكسن إلى خارج إنتر في يناير وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
تميل النيراتزوري إلى تقليص خسائرهم من إريكسن، الذي كافح من أجل الاستقرار في سان سيرو منذ انتقاله من توتنهام بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) في بداية العام.ويتطلع إنتر لبيع ناينجولان وفيسينو أيضًا.
كاسيميرو يدعم زيدان
أوضح كاسيميرو أن فريق ريال مدريد يقف بقوة وراء زين الدين زيدان حيث يهدفون إلى تجنب الخروج المحرج للغاية من دوري أبطال أوروبا.
اعتاد النادي الملكي على النجاح في المسابقة الأبرز للأندية في أوروبا تحت قيادة زيدان، بعد أن رفع الكأس ثلاث مرات خلال فترته الأولى في التدريب.
ومع ذلك، فقد تم إقصاء حامل اللقب في دور الستة عشر الموسم الماضي، حيث خسر 4-2 في مجموع المباراتين أمام مانشستر سيتي، وهم في خطر شديد من الفشل في الخروج من مجموعتهم لأول مرة في التاريخ.
الضوء الأخضر لأومتيتي
يمكن لبرشلونة أن يتخذ الخطوة الأولى على طريق إيجاد نادي صامويل أومتيتي الجديد بعد أن أعطى الأطباء للمدافع الحرية الكاملة للعودة، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.
عانى أومتيتي من كابوس الإصابة في الكامب نو في المواسم الأخيرة، ويحرص النادي على تركه يغادر على سبيل الإعارة في يناير، ويُعتقد أن يوفنتوس وإيفرتون من بين الأطراف المهتمة بضم اللاعب.
فيربو يقترب من مغادرة الكامب نو في يناير
جونيور فيربو مستعد لمغادرة برشلونة مع إنتر في موقع رئيسي للتعاقد مع المدافع.
وفقًا لـ AS ، يود إنتر ضم فيربو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء.
شارك اللاعب في خمسة مواجهات فقط تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم.
اليوفي يضحي بنجمه من أجل بوجبا
تشعر السيدة العجوز أن بإمكانهم استعادة نجمهم السابق من خلال رحيل الأرجنتيني
سيقدم يوفنتوس باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل بول بوجبا في يناير في محاولة لتقليص النفقات المالية للفائز بكأس العالم الفرنسي.
وفقًا لـ Tuttosport،كان يوفنتوس على علم مسبقًا بالتعليقات التي أدلى بها وكيل بوجبا مينو رايولا ويريد تأمين اللاعب دون دفع رسوم لانتقاله.
وعانى ديبالا، الذي ارتبط بالانتقال إلى يونايتد في الصيف، من أجل الثبات في التشكيل الأساسي ليوفنتوس هذا الموسم بسبب الإصابة.
مانشستر يستعد للانقضاض على كامافينجا
مانشستر يونايتد في حالة تأهب، بعد أن أعلن إدواردو كامافينجا لاعب رين رغبته في مغادرة النادي الفرنسي.
لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا جاهز للرحيل من فرنسا، حيث يدور كل من الشياطين الحمر وريال مدريد لتوقيعه، وفقًا لـ ذا صن.
نجم توتنهام السابق يقترب من العودة للدوري الإنجليزي
يفكر ليدز في اتخاذ خطوة لجناح توتنهام السابق ماركوس إدواردز، وفقًا لـ فوتبول إنسايدر.
الجناح البالغ من العمر 22 عامًا يمتلك موهبة ومهارة عالية، وكافح من أجل غزو شمال لندن، لكن تم بيعه في النهاية إلى نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.
أي تحرك من قبل ليدز للمهاجم الإنجليزي سيكون على الأرجح في الصيف.
ريال مدريد لن يكرر سيناريو هازارد مع بوجبا
الريال حذر في أموال الصفقات
لن يدفع ريال مدريد أموالاً طائلة لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا مثلما فعلوا مع إيدن هازارد، حسب صحيفة The Mirror.
يحرص أبطال الدوري الأسباني على توقيع الفائز بكأس العالم، لكنهم لا يستطيعون تحمل رسوم كبيرة، مثلما دفعوا لنجم تشيلسي هازارد، بسبب الأزمة المالية من جائحة فيروس كورونا.
الوجهة المقبلة لأوزيل في يناير
نجم آرسنال يحدد ناديه القادم
سيغادر مسعود أوزيل آرسنال لينضم إلى فنربخشة في يناير.
لا مستقبل للاعب خط الوسط المهاجم في آرسنال حيث تركه المدرب ميكيل أرتيتا خارج التشكيلة لهذا الموسم.
لكن أفادت صحيفة سبورت ديجيتال أن أوزيل "متأكد بنسبة 90 في المائة" من أن ينتهي به الأمر في تركيا الشهر المقبل.