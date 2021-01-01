أخبار الانتقالات: السيتي يجهز عرضًا جديدًا لميسي واليونايتد يبدأ مفاوضات راموس!

رغم الأزمة الدفاعية.. ريال مدريد يفكر في بيع فاران!
ريال مدريد يفكر في عرض رافاييل فاران للبيع، وفقًا لماركا.
قد لا يمدد اللاعب الفرنسي صفقته الحالية إلى ما بعد 2022، حيث يفكر اللوس بلانكوس الآن في ربح الأموال من المدافع الفرنسي بدلًا من أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا.
تم ربط كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بفاران، الذي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو.
مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع راموس!
يجري مانشستر يونايتد محادثات مع ممثلي سيرخيو راموس بشأن انتقال حر في الصيف.
رفض المدافع عرض التجديد من ريال مدريد، وبحسب تودو فيتشاجيس، فإن وكيل اللاعب سيتوجه إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل للاتفاق على الشروط المبدئية.
باريس سان جيرمان أيضًا في مطاردة، لكن من المتوقع أن يكون مصيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سبب هجوم مدرب ليون على كومان!
كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.
انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.
باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.
وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.
راتب ألابا يبعده عن تشيلسي نحو الريال!
لا يزال ريال مدريد في المنافسة للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ
سيتعين على تشيلسي التخلي عن الأمل في التعاقد مع دافيد ألابا هذا الصيف ما لم يخفض راتبه.
تقول صحيفة التلجراف إن النمساوي الدولي يطالب بـ20 مليون جنيه إسترليني سنويًا من ناديه التالي.
وسيغادر ألابا بايرن ميونخ مجانًا في نهاية الموسم كما ارتبط ريال مدريد به ليكون خليفة راموس الذي لم يجدد حتى الآن.
السيتي مستمر في مطاردة ميسي!
جوارديولا يأمل في لم شمله مع الأرجنتيني
سيبذل مانشستر سيتي محاولة جديدة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتقارير ESPN.
يعد السيتي أحد أفضل المرشحين للحصول على نجم برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.
باريس سان جيرمان مصمم أيضًا على استدراجه للعاصمة الفرنسية رفقة نيمار ومبابي، لكن استراتيجيته أثارت غضب برشلونة، بينما يتحلى فريق جوارديولا بالصبر.
آرسنال يبدأ رحلة البحث عن مدافع
يتطلع آرسنال إلى التعاقد مع ظهير أيسر جديد في الصيف، بحسب صحيفة أتلتيك.
يأمل فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على مدافع متميز لتوفير حماية جيدة لقلبي الدفاع.
بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!
بند قد يسمح لمبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل
نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.
إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.
ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.
ليفربول يراقب نجم ريال مدريد
الريدز حريصون على ضم مهاجم ريال مدريد
بحسب أوكدياريو، فإن ليفربول يبحث عن صفقة لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
كان البرازيلي يكافح من أجل الحصول على مكان في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قيل إن البلانكوس منفتحون على المحادثات بشأن البيع.
نجم بايرن ميونخ على أعتاب تشيلسي!
المدافع الألماني يستعد للانضمام إلى البلوز في الصيف
توصل تشيلسي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج في نهاية الموسم، بحسب تودوفيتشاجيس.
أنهى البلوز صفقة مبدئية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو الآن مستعد للانتقال إلى ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده في الصيف.
شارك بواتينج، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، في 17 مباراة في الدوري الألماني مع البافاري هذا الموسم.
يوفنتوس يراقب لاعب روما
لاعب خط وسط روما هنريخ مخيتاريان هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يأمل البيانكونيري في جلب اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو، لكن نادي العاصمة حريص على ربطه بعقد جديد.
مخيتاريان لديه تسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الإيطالي مع روما حتى الآن في الموسم الحالي.