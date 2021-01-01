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أخبار الانتقالات: السيتي يجهز عرضًا جديدًا لميسي واليونايتد يبدأ مفاوضات راموس!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Lionel Messi, Barcelona, La Liga 2020-21
Getty

رغم الأزمة الدفاعية.. ريال مدريد يفكر في بيع فاران!

2021-02-09T12:06:40Z

ريال مدريد يفكر في عرض رافاييل فاران للبيع، وفقًا لماركا.

قد لا يمدد اللاعب الفرنسي صفقته الحالية إلى ما بعد 2022، حيث يفكر اللوس بلانكوس الآن في ربح الأموال من المدافع الفرنسي بدلًا من أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا.

تم ربط كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بفاران، الذي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو.

Raphael Varane Real Madrid 2020-21
Getty Images

مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع راموس!

2021-02-09T12:05:22Z

يجري مانشستر يونايتد محادثات مع ممثلي سيرخيو راموس بشأن انتقال حر في الصيف.

رفض المدافع عرض التجديد من ريال مدريد، وبحسب تودو فيتشاجيس، فإن وكيل اللاعب سيتوجه إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل للاتفاق على الشروط المبدئية.

باريس سان جيرمان أيضًا في مطاردة، لكن من المتوقع أن يكون مصيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب هجوم مدرب ليون على كومان!

2021-02-09T12:04:20Z

كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.

انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.

وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.

راتب ألابا يبعده عن تشيلسي نحو الريال!

2021-02-09T12:03:22Z

لا يزال ريال مدريد في المنافسة للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

سيتعين على تشيلسي التخلي عن الأمل في التعاقد مع دافيد ألابا هذا الصيف ما لم يخفض راتبه.

تقول صحيفة التلجراف إن النمساوي الدولي يطالب بـ20 مليون جنيه إسترليني سنويًا من ناديه التالي.

وسيغادر ألابا بايرن ميونخ مجانًا في نهاية الموسم كما ارتبط ريال مدريد به ليكون خليفة راموس الذي لم يجدد حتى الآن.

DAVID ALABA BAYERN MÜNCHEN
Getty Images

السيتي مستمر في مطاردة ميسي!

2021-02-09T12:01:59Z

جوارديولا يأمل في لم شمله مع الأرجنتيني

سيبذل مانشستر سيتي محاولة جديدة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتقارير ESPN.

يعد السيتي أحد أفضل المرشحين للحصول على نجم برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان مصمم أيضًا على استدراجه للعاصمة الفرنسية رفقة نيمار ومبابي، لكن استراتيجيته أثارت غضب برشلونة، بينما يتحلى فريق جوارديولا بالصبر.

Lionel Messi Barcelona Man City
Getty/Goal

آرسنال يبدأ رحلة البحث عن مدافع

2021-02-09T12:01:17Z

يتطلع آرسنال إلى التعاقد مع ظهير أيسر جديد في الصيف، بحسب صحيفة أتلتيك.

يأمل فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على مدافع متميز لتوفير حماية جيدة لقلبي الدفاع.

بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!

2021-02-08T13:37:58Z

بند قد يسمح لمبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل

نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.

إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.

ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.

Kylian Mbappe, PSG 2020-21
Getty

ليفربول يراقب نجم ريال مدريد

2021-02-08T13:36:04Z

الريدز حريصون على ضم مهاجم ريال مدريد

بحسب أوكدياريو، فإن ليفربول يبحث عن صفقة لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

كان البرازيلي يكافح من أجل الحصول على مكان في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قيل إن البلانكوس منفتحون على المحادثات بشأن البيع.

Vinicius Jr, Real Madrid
Getty

نجم بايرن ميونخ على أعتاب تشيلسي!

2021-02-08T13:34:11Z

المدافع الألماني يستعد للانضمام إلى البلوز في الصيف

توصل تشيلسي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج في نهاية الموسم، بحسب تودوفيتشاجيس.

أنهى البلوز صفقة مبدئية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو الآن مستعد للانتقال إلى ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده في الصيف.

شارك بواتينج، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، في 17 مباراة في الدوري الألماني مع البافاري هذا الموسم.

يوفنتوس يراقب لاعب روما

2021-02-08T13:32:17Z

لاعب خط وسط روما هنريخ مخيتاريان هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يأمل البيانكونيري في جلب اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو، لكن نادي العاصمة حريص على ربطه بعقد جديد.

مخيتاريان لديه تسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الإيطالي مع روما حتى الآن في الموسم الحالي.