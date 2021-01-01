أخبار الانتقالات: الريال يراقب خليفة فاسكيز وغضب كلوب من إدارة ليفربول!

غضب كلوب من إدارة ليفربول!
تم الرفض بسبب السعر الضخم للمدافع
غضب مدرب ليفربول يورجن كلوب من عدم قدرة ناديه على إبرام صفقة مع كاليدو كوليبالي - حسبما ذكرت صحيفة صن.
كان مدافع نابولي هو هدف كلوب الرئيسي خلال فترة الانتقالات في يناير، لكن مالكي ليفربول رفضوا النظر إليه بسبب سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما أثار غضب المدير الفني الألماني.
ميسي أكبر دافع للضرائب في إسبانيا!
دفع نجم برشلونة ليونيل ميسي ضرائب أكثر من أي فرد آخر في إسبانيا على مدى السنوات الأربع الماضية، حسب صحيفة إل بريديكو
ساهم الأرجنتيني بما مجموعه 370 مليون يورو من 2017 إلى 2021 بنهاية الموسم الحالي، مع عدم يقين كبير بشأن ما إذا كان سيستمر في الكامب نو.
صفقة جديدة على أعتاب السيتي
يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب فلومينينسي الشاب كايكي - بحسب فابريزيو رومانو.
سيوقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا في استاد الإتحاد بمجرد اكتمال صفقة بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، لكنه لن ينضم إلى فريق شباب النادي حتى عام 2022.
كما حرص عدد من الأندية الإسبانية على ضم اللاعب، لكنه اختار مواصلة تطويره في السيتي.
ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!
لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.
يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.
سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.
لاعبان جدد على رادار بايرن ميونخ
يبحث بايرن ميونخ عن بورنا سوسا لاعب شتوتجارت وماركو فريدل من فيردر بريمن كبديل محتمل لديفيد ألابا ، بحسب صحيفة سبورت بيلد.
يقال إن فريدل، هو لاعب سابق مع ناشئين بايرن ميونخ، لديه شرط إعادة الشراء في عقده ببريمن بحوالي 10 ملايين يورو.
بينما سيكلف سوسا الجانب البافاري حوالي 20 مليون يورو.
مصطفي يرغب في البقاء في ألمانيا
يرغب شكودران مصطفي في البقاء في ألمانيا بعدنهاية الموسم، لكن من غير المرجح أن يظل مع شالكه، بحسب صحيفة سبورت بيلد.
وذكر التقرير أن مدافع آرسنال السابق حريص على البقاء في وطنه لكنه يواصل لعب كرة القدم في الدرجة الأولى في ألمانيا.
مع الاحتمالات المتصاعدة لهبوط شالكه، يبدو أن مستقبل مصطفي سيكون مع نادي آخر في البوندسليجا.
عقد جديد لمدافع وولفرهامبتون
وقع ظهير وولفرهامبتون جوني أوتو عقد جديد ليبقى في النادي حتى عام 2025.
💬 @JonnyOtto19 has something to say...— Wolves (@Wolves) February 10, 2021
👀 pic.twitter.com/guqvgPYzJ4
نجم الإنتر يبتعد عن السيتي
قلل مانشستر سيتي من اهتمامه بمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز - وفقًا لـ Eurosport.
كان قادة الدوري الإنجليزي الممتاز ينظرون إلى الأرجنتيني كبديل محتمل لسيرجيو أجويرو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.
ومع ذلك، تخلى سيتي الآن عن توقيع مارتينيز، حيث من المتوقع أن يربطه إنتر بعقد جديد في الأسابيع المقبلة.
مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع راموس!
يجري مانشستر يونايتد محادثات مع ممثلي سيرخيو راموس بشأن انتقال حر في الصيف.
رفض المدافع عرض التجديد من ريال مدريد، وبحسب تودو فيتشاجيس، فإن وكيل اللاعب سيتوجه إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل للاتفاق على الشروط المبدئية.
باريس سان جيرمان أيضًا في مطاردة، لكن من المتوقع أن يكون مصيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سبب هجوم مدرب ليون على كومان!
كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.
انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.
باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.
وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.
السيتي مستمر في مطاردة ميسي!
جوارديولا يأمل في لم شمله مع الأرجنتيني
سيبذل مانشستر سيتي محاولة جديدة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتقارير ESPN.
يعد السيتي أحد أفضل المرشحين للحصول على نجم برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.
باريس سان جيرمان مصمم أيضًا على استدراجه للعاصمة الفرنسية رفقة نيمار ومبابي، لكن استراتيجيته أثارت غضب برشلونة، بينما يتحلى فريق جوارديولا بالصبر.