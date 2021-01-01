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أخبار الانتقالات: الريال يراقب خليفة فاسكيز وغضب كلوب من إدارة ليفربول!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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(C)Getty Images

غضب كلوب من إدارة ليفربول!

2021-02-10T13:37:03Z

تم الرفض بسبب السعر الضخم للمدافع

غضب مدرب ليفربول يورجن كلوب من عدم قدرة ناديه على إبرام صفقة مع كاليدو كوليبالي - حسبما ذكرت صحيفة صن.

كان مدافع نابولي هو هدف كلوب الرئيسي خلال فترة الانتقالات في يناير، لكن مالكي ليفربول رفضوا النظر إليه بسبب سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما أثار غضب المدير الفني الألماني.

Jurgen Klopp Liverpool 2021
Getty

ميسي أكبر دافع للضرائب في إسبانيا!

2021-02-10T13:35:56Z

دفع نجم برشلونة ليونيل ميسي ضرائب أكثر من أي فرد آخر في إسبانيا على مدى السنوات الأربع الماضية، حسب صحيفة إل بريديكو

ساهم الأرجنتيني بما مجموعه 370 مليون يورو من 2017 إلى 2021 بنهاية الموسم الحالي، مع عدم يقين كبير بشأن ما إذا كان سيستمر في الكامب نو.

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Getty Images

صفقة جديدة على أعتاب السيتي

2021-02-10T13:35:42Z

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب فلومينينسي الشاب كايكي - بحسب فابريزيو رومانو.

سيوقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا في استاد الإتحاد بمجرد اكتمال صفقة بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، لكنه لن ينضم إلى فريق شباب النادي حتى عام 2022.

كما حرص عدد من الأندية الإسبانية على ضم اللاعب، لكنه اختار مواصلة تطويره في السيتي.

ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!

2021-02-10T13:35:30Z

لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.

يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.

سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.

لاعبان جدد على رادار بايرن ميونخ

2021-02-10T13:35:15Z

يبحث بايرن ميونخ عن بورنا سوسا لاعب شتوتجارت وماركو فريدل من فيردر بريمن كبديل محتمل لديفيد ألابا ، بحسب صحيفة سبورت بيلد.

يقال إن فريدل، هو لاعب سابق مع ناشئين بايرن ميونخ، لديه شرط إعادة الشراء في عقده ببريمن بحوالي 10 ملايين يورو.

بينما سيكلف سوسا الجانب البافاري حوالي 20 مليون يورو.

مصطفي يرغب في البقاء في ألمانيا

2021-02-10T13:33:33Z

يرغب شكودران مصطفي في البقاء في ألمانيا بعدنهاية الموسم، لكن من غير المرجح أن يظل مع شالكه، بحسب صحيفة سبورت بيلد.

وذكر التقرير أن مدافع آرسنال السابق حريص على البقاء في وطنه لكنه يواصل لعب كرة القدم في الدرجة الأولى في ألمانيا.

مع الاحتمالات المتصاعدة لهبوط شالكه، يبدو أن مستقبل مصطفي سيكون مع نادي آخر في البوندسليجا.

Shkodran Mustafi Arsenal 2020-21
Getty Images

عقد جديد لمدافع وولفرهامبتون

2021-02-10T13:32:46Z

وقع ظهير وولفرهامبتون جوني أوتو عقد جديد ليبقى في النادي حتى عام 2025.

نجم الإنتر يبتعد عن السيتي

2021-02-10T13:31:53Z

قلل مانشستر سيتي من اهتمامه بمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز - وفقًا لـ Eurosport.

كان قادة الدوري الإنجليزي الممتاز ينظرون إلى الأرجنتيني كبديل محتمل لسيرجيو أجويرو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

ومع ذلك، تخلى سيتي الآن عن توقيع مارتينيز، حيث من المتوقع أن يربطه إنتر بعقد جديد في الأسابيع المقبلة.

Lautaro Martinez - Inter -Serie A 2020/21
Getty Images

مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع راموس!

2021-02-09T12:05:22Z

يجري مانشستر يونايتد محادثات مع ممثلي سيرخيو راموس بشأن انتقال حر في الصيف.

رفض المدافع عرض التجديد من ريال مدريد، وبحسب تودو فيتشاجيس، فإن وكيل اللاعب سيتوجه إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل للاتفاق على الشروط المبدئية.

باريس سان جيرمان أيضًا في مطاردة، لكن من المتوقع أن يكون مصيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب هجوم مدرب ليون على كومان!

2021-02-09T12:04:20Z

كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.

انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.

وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.

السيتي مستمر في مطاردة ميسي!

2021-02-09T12:01:59Z

جوارديولا يأمل في لم شمله مع الأرجنتيني

سيبذل مانشستر سيتي محاولة جديدة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتقارير ESPN.

يعد السيتي أحد أفضل المرشحين للحصول على نجم برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان مصمم أيضًا على استدراجه للعاصمة الفرنسية رفقة نيمار ومبابي، لكن استراتيجيته أثارت غضب برشلونة، بينما يتحلى فريق جوارديولا بالصبر.

Lionel Messi Barcelona Man City
Getty/Goal