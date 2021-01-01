أخبار الانتقالات: الريال يخطط لضم صلاح واليونايتد يتحول من سانشو لهالاند

كومان لا يشعر بالندم على بيع سواريز
قال رونالد كومان إنه لا يشعر بأي ندم على ترك لويس سواريز يغادر برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.
قال كومان: "لا، أنا لست نادمًا على ترك سواريز، لطالما شكرت في موهبته، لكن القرار اتخذ بالفعل من قبله ومن قبل النادي".
نجم توتنهام على رادار ريال مدريد
مهاجم توتنهام تحت أنظار زيدان
أكدت بعض التقارير أن مهاجم توتنهام هيونج مين سون على رادار ريال مدريد.يُقال إن زين الدين زيدان من أشد المعجبين باللاعب الدولي الكوري، وقد يميل إلى تقديم عرض كبير في مرحلة ما في المستقبل القريب.
اليونايتد يقرر بيع بوجبا!
ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مانشستر يونايتد يسعى لبيع بول بوجبا هذا الصيف.
وافق الشياطين الحمر على أن اللاعب الفرنسي لن يوقع صفقة جديدة في الأولد ترافورد وسيتطلع الآن للاستفادة من نجم خط الوسط الذي يستمر عقده الحالي حتى 2022.
أفادت تقارير أن ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمون جميعًا بضم بوجبا.
فاسكيز يعترف برغبته في البقاء مع ريال مدريد
اعترف لوكاس فاسكيز بأن الكرة في ملعب ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا.
وقال فاسكيز لموفيستار يوم السبت "سنعمل على ذلك ونرى ما سيحدث، لا يعتمد الأمر علي فقط، أشارك كثيرًا الآن وأريد مواصلة العمل للفريق."
اليونايتد يحول وجهته من سانشو إلى هالاند
النجم النرويجي مطلوب في الأولد ترافورد
يفكر مانشستر يونايتد فيما إذا كان سيقدم عرضًا آخر لجادون سانشو الصيف المقبل مع ظهور زميله في فريق بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند كأولوية قصوى للنادي، وفقًا لما ذكرته ذا ميرور.
يعتقد الشياطين الحمر أنهم اتخذوا القرار الصحيح بعدم الوفاء بالسعر الذي طلبه دورتموند مقابل سانشو العام الماضي ويتساءلون الآن عن حاجتهم للمهاجم.
في هذه الأثناء، لم يكن هالاند في أنظار النادي فقط، بل يراقبه عمالقة أوروبا منذ بعض الوقت، كما أن شكله الرائع يجعلهم مهتمين بصفقة مستقبلية محتملة.
ريال مدريد يستعد لضم محمد صلاح!
الفرعون المصري يقترب من ريال مدريد
يستعد ريال مدريد لصفقة انتقال محمد صلاح، حسب قناة سكاي سبورتس.
جعل العملاق الإسباني صلاح هدفهم الكبير وسيتطلعون للتعاقد هذا الصيف مع نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في هذا الموسم حتى الآن.
كومان "يجب احترام قرار ميسي"
قال رونالد كومان إنه يجب احترام أي قرار يتخذه ليونيل ميسي بشأن مستقبله مع برشلونة.
المهاجم الآن حر في التحدث إلى أندية خارج إسبانيا، وقال كومان لموندو ديبورتيفو إن النجم الأرجنتيني قد حصل على الحق في اتخاذ قرار بشأن مستقبله وفي الوقت المناسب.
كوبو يسعى للرحيل من فياريال
يتطلع تاكيفوسا كوبو لإنهاء فترة إعارته في فياريال من ريال مدريد مبكرًا، وفي نفس الوقت لا يريد اللاعب العودة للبرنابيو، حيث يخشى من عدم المشاركة.
قد يكون الجناح الياباني في طريقه إلى خيتافي.
رئيس ليون يرحب ببقاء ديباي
أثنى جان ميشيل أولاس على ممفيس ديباي وقال إن المهاجم يمكنه البقاء في ليون لأطول فترة يريدها.
برشلونة يستهدف الهولندي، لكن أولاس انتقل إلى تويتر ليقول "يمكنك البقاء طالما أردت".