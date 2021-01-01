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أخبار الانتقالات: إيفرتون يستعد لمناطحة الكبار وجوارديولا يسخر من منتقديه!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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pep guardiola
getty

جوارديولا يسخر من منتقديه!

2021-02-25T06:03:41Z

صرح بيب جوارديولا بسخرية أن نجاح مانشستر سيتي يرجع فقط إلى المال والنجوم، بعد أن فاز النادي بمباراته التاسعة عشرة على التوالي يوم الأربعاء.

تغلب مانشستر سيتي خارج أرضه على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، ليقترب خطوة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

Pep Guardiola Manchester City 2020
Getty

مانشستر سيتي يقترب من "نيمار صاحب القدم اليسرى"!

2021-02-25T05:58:29Z

يقترب مانشستر سيتي من ضم النجم البرازيلي الذي يلقبه البعض بنيمار صاحب القدم اليسرى، وهو كايكي لاعب نادي فلومينينسي الشاب البالغ 17 عامًا.

على الرغم من عدم ظهوره مع الفريق الأول بعد، كانت موهبته كافية لإقناع مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ليفربول وشاختار دونيتسك.

لكن أشارت التقارير في البرازيل إلى أن السيتي قد ينتهي به الأمر بدفع ما يصل إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل كايكي، وهو رقم سيجعله أغلى عملية بيع في تاريخ نادي فلومينينسي.

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Mailson Santana/Fluminense

مانشستر يونايتد يرفض الانصياع لإشبيلية!

2021-02-25T05:57:59Z

يرفض مانشستر يونايتد دفع مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني لضم جولز كوندي من إشبيلية، حسب الديلي ميل.

يعد كوندي، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أكثر المواهب الدفاعية إثارة في أوروبا، لكن ناديه يرفض التفاوض بشأن الشرط الجزائي، وهو رقم تم رفضه من جانب أصحاب الأولد ترافورد.

آلي قد يعود أساسيًا في تشكيلة توتنهام!

2021-02-25T05:57:44Z

أقنع أداء ديلي آلي الذي سجل هدفًا وقدم تمريراتين حاسمتين في فوز توتنهام 4-0 في الدوري الأوروبي يوم الأربعاء جوزيه مورينيو بأنه قد يحتفظ قريبًا بمكان ثابت في التشكيلة.

ألي، الذي كان في يوم من الأيام جزء أساسي في توتنهام تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، تم استبعاده من فريق مورينيو في معظم فترات الموسم وكاد يغادر في يناير قبل أن يلغي المدرب انتقاله على سبيل الإعارة الإعارة.

إيفرتون يستعد لمناطحة الكبار!

2021-02-25T05:57:17Z

إيفرتون مستعد لخوض الصراع مع مانشستر يونايتد وبرشلونة للتوقيع مع المدافع ماكس أرونز بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (49.5 مليون دولار) ، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

 وقد تم رفض عرض من برشلونة الشهر الماضي لشراء النجم الشاب البالغ 21 عامًا، والذي يقوم روما أيضًا بتعقبه.

نورويتش سيتي استسلم بالفعل لخسارة اللاعب في المستقبل القريب، والآن يبحث ببساطة عن جني أقصى قدر من الأموال.

سباق بين اليونايتد ودورتموند من أجل مدافع فيورنتينا

2021-02-25T05:55:59Z

أفادت بعض التقارير أن هدف مانشستر يونايتد نيكولا ميلينكوفيتش يجري بالفعل محادثات مع الشياطين الحمر، وأن فيورنتينا وضع 30 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله.

يأتي ذلك بعد أن قالت قناة سكاي سبورتس إن بوروسيا دورتموند يطارد المدافع.

هل يتخلى كلوب عن ليفربول من أجل تدريب المنتخب الألماني؟

2021-02-25T05:54:25Z

مع تراجع الريدز.. كثرت التوقعات حول مستقبل المدير الفني

قد يحل يورجن كلوب محل مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف بعد كأس العالم 2022 على الرغم من عقده الأخير مع ليفربول، والذي يمتد حتى عام 2024، وفقًا لبيلد.

نفى الريدز بشدة أن يرحل كلوب عن الريدز في أي وقت قريب.

Klopp Liverpool 2021
Getty

وكيله.. 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف هالاند

2021-02-24T04:14:40Z

سيكون إرلينج هالاند نجم "الجيل الجديد" من لاعبي كرة القدم وفقًا لما قاله وكيله مينو رايولا، إن 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف مهاجم بوروسيا دورتموند، وأربعة فرق منهم في إنجلترا.

يزعم وكيل هالاند أنه خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش، ويقول إن كل الفرق سترغب في التوقيع معه.

مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ مُتأثر بالرحيل!

2021-02-24T04:11:02Z

قال ماركو روزه، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، إنه تأثر بالغضب الموجه إليه بسبب قراره الانتقال إلى دورتموند.

من المقرر أن يتولى روز دورتموند بعد نهاية هذا الموسم، وكان موضع انتقادات كثيرة لقراره بالرحيل عن جلادباخ.

وست هام يعلن رقم ضخم من أجل رايس!

2021-02-24T04:10:04Z

سيطلب وست هام 100 مليون جنيه إسترليني من أي نادٍ يتطلع إلى التعاقد مع ديكلان رايس، وفقًا لتقرير TalkSport.

ارتبط لاعب خط الوسط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، على الرغم من أن أي صفقة محتملة لن تكون رخيصة.

يعتقد وست هام أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بلاعب خط وسط إنجلترا، خاصة إذا تمكنوا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنهم يحتلون المركز الرابع.

Declan Rice West Ham Chelsea GFX
Getty/Goal

توتنهام يحدد بديل لوريس حال رحيله

2021-02-24T04:09:46Z

عقد حارس مرمى توتنهام أوشك على النفاد

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن توتنهام سيتجه نحو نيكّ بوب حارس مرمى بيرنلي إذا قام ماوريسيو بوتشيتينو بضم هوجو لوريس في باريس سان جيرمان.

بعد هذا الموسم، سيكون أمام لوريس عام واحد فقط على عقده مع توتنهام، مما يفتح الباب أمام رحيل محتمل.