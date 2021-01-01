أخبار الانتقالات: إيفرتون يستعد لمناطحة الكبار وجوارديولا يسخر من منتقديه!

جوارديولا يسخر من منتقديه!
صرح بيب جوارديولا بسخرية أن نجاح مانشستر سيتي يرجع فقط إلى المال والنجوم، بعد أن فاز النادي بمباراته التاسعة عشرة على التوالي يوم الأربعاء.
تغلب مانشستر سيتي خارج أرضه على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، ليقترب خطوة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يقترب من "نيمار صاحب القدم اليسرى"!
يقترب مانشستر سيتي من ضم النجم البرازيلي الذي يلقبه البعض بنيمار صاحب القدم اليسرى، وهو كايكي لاعب نادي فلومينينسي الشاب البالغ 17 عامًا.
على الرغم من عدم ظهوره مع الفريق الأول بعد، كانت موهبته كافية لإقناع مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ليفربول وشاختار دونيتسك.
لكن أشارت التقارير في البرازيل إلى أن السيتي قد ينتهي به الأمر بدفع ما يصل إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل كايكي، وهو رقم سيجعله أغلى عملية بيع في تاريخ نادي فلومينينسي.
مانشستر يونايتد يرفض الانصياع لإشبيلية!
يرفض مانشستر يونايتد دفع مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني لضم جولز كوندي من إشبيلية، حسب الديلي ميل.
يعد كوندي، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أكثر المواهب الدفاعية إثارة في أوروبا، لكن ناديه يرفض التفاوض بشأن الشرط الجزائي، وهو رقم تم رفضه من جانب أصحاب الأولد ترافورد.
آلي قد يعود أساسيًا في تشكيلة توتنهام!
أقنع أداء ديلي آلي الذي سجل هدفًا وقدم تمريراتين حاسمتين في فوز توتنهام 4-0 في الدوري الأوروبي يوم الأربعاء جوزيه مورينيو بأنه قد يحتفظ قريبًا بمكان ثابت في التشكيلة.
ألي، الذي كان في يوم من الأيام جزء أساسي في توتنهام تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، تم استبعاده من فريق مورينيو في معظم فترات الموسم وكاد يغادر في يناير قبل أن يلغي المدرب انتقاله على سبيل الإعارة الإعارة.
إيفرتون يستعد لمناطحة الكبار!
إيفرتون مستعد لخوض الصراع مع مانشستر يونايتد وبرشلونة للتوقيع مع المدافع ماكس أرونز بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (49.5 مليون دولار) ، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.
وقد تم رفض عرض من برشلونة الشهر الماضي لشراء النجم الشاب البالغ 21 عامًا، والذي يقوم روما أيضًا بتعقبه.
نورويتش سيتي استسلم بالفعل لخسارة اللاعب في المستقبل القريب، والآن يبحث ببساطة عن جني أقصى قدر من الأموال.
سباق بين اليونايتد ودورتموند من أجل مدافع فيورنتينا
أفادت بعض التقارير أن هدف مانشستر يونايتد نيكولا ميلينكوفيتش يجري بالفعل محادثات مع الشياطين الحمر، وأن فيورنتينا وضع 30 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله.
يأتي ذلك بعد أن قالت قناة سكاي سبورتس إن بوروسيا دورتموند يطارد المدافع.
هل يتخلى كلوب عن ليفربول من أجل تدريب المنتخب الألماني؟
مع تراجع الريدز.. كثرت التوقعات حول مستقبل المدير الفني
قد يحل يورجن كلوب محل مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف بعد كأس العالم 2022 على الرغم من عقده الأخير مع ليفربول، والذي يمتد حتى عام 2024، وفقًا لبيلد.
نفى الريدز بشدة أن يرحل كلوب عن الريدز في أي وقت قريب.
وكيله.. 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف هالاند
سيكون إرلينج هالاند نجم "الجيل الجديد" من لاعبي كرة القدم وفقًا لما قاله وكيله مينو رايولا، إن 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف مهاجم بوروسيا دورتموند، وأربعة فرق منهم في إنجلترا.
يزعم وكيل هالاند أنه خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش، ويقول إن كل الفرق سترغب في التوقيع معه.
مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ مُتأثر بالرحيل!
قال ماركو روزه، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، إنه تأثر بالغضب الموجه إليه بسبب قراره الانتقال إلى دورتموند.
من المقرر أن يتولى روز دورتموند بعد نهاية هذا الموسم، وكان موضع انتقادات كثيرة لقراره بالرحيل عن جلادباخ.
وست هام يعلن رقم ضخم من أجل رايس!
سيطلب وست هام 100 مليون جنيه إسترليني من أي نادٍ يتطلع إلى التعاقد مع ديكلان رايس، وفقًا لتقرير TalkSport.
ارتبط لاعب خط الوسط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، على الرغم من أن أي صفقة محتملة لن تكون رخيصة.
يعتقد وست هام أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بلاعب خط وسط إنجلترا، خاصة إذا تمكنوا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنهم يحتلون المركز الرابع.
توتنهام يحدد بديل لوريس حال رحيله
عقد حارس مرمى توتنهام أوشك على النفاد
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن توتنهام سيتجه نحو نيكّ بوب حارس مرمى بيرنلي إذا قام ماوريسيو بوتشيتينو بضم هوجو لوريس في باريس سان جيرمان.
بعد هذا الموسم، سيكون أمام لوريس عام واحد فقط على عقده مع توتنهام، مما يفتح الباب أمام رحيل محتمل.