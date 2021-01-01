أخبار الانتقالات: إيفرتون يستعد لمناطحة الكبار وجوارديولا يسخر من منتقديه!

يقترب مانشستر سيتي من ضم النجم البرازيلي الذي يلقبه البعض بنيمار صاحب القدم اليسرى، وهو كايكي لاعب نادي فلومينينسي الشاب البالغ 17 عامًا.

على الرغم من عدم ظهوره مع الفريق الأول بعد، كانت موهبته كافية لإقناع مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ليفربول وشاختار دونيتسك.

لكن أشارت التقارير في البرازيل إلى أن السيتي قد ينتهي به الأمر بدفع ما يصل إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل كايكي، وهو رقم سيجعله أغلى عملية بيع في تاريخ نادي فلومينينسي.