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أخبار الانتقالات: أول مطالب توخيل مع تشيلسي وآرسنال يضم لاعب الريال رسميًا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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GFX Thomas Tuchel Chelsea
GFX Thomas Tuchel Chelsea

لاعب ريال مدريد ينضم رسميًا لآرسنال

2021-01-27T12:09:39Z

أول مطالب توخيل في تشيلسي!

2021-01-27T12:06:33Z

سيتم دعم مدرب البلوز الجديد في الصيف

يتطلع توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، إلى انتقال إرلينج هالاند في الصيف، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ينظر توخيل إلى اللاعبين الشباب مثل تامي أبراهام كأعضاء مهمين في فريقه، لكن من المرجح أن ينفق البلوز مرة أخرى الصيف المقبل.

يعتبر مهاجم بوروسيا دورتموند الخيار الأفضل للتنافس مع أبراهام والوافد الجديد المتعثر تيمو فيرنر.
Thomas Tuchel Chelsea
Getty/Goal

إريكسن مستمر مع إنتر

2021-01-27T12:04:31Z

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر، إنه يتوقع بقاء كريستيان إريكسن مع النادي على الرغم من صلاته المستمرة بالرحيل.

لعب إريكسن بشكل ضئيل منذ انضمامه إلى إنتر من توتنهام قبل عام، لكن الدنماركي سجل هدف الفوز الدراماتيكي في كأس إيطاليا ضد ميلان أمس.

Eriksen - Inter
Getty Images

عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!

2021-01-27T12:02:23Z

بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.

يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.

كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

سولشاير يصر على عدم القيام بأي صفقات

2021-01-27T11:59:56Z

يصر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، على أنه لا يتوقع أن يقوم النادي بأي صفقات أخرى في فترة الانتقالات في يناير.

لاعب مارسيليا يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس

2021-01-27T11:57:49Z

وصل مارلي آكي، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى تورين للخضوع لفحص طبي قبل انضمامه إلى يوفنتوس من مرسيليا.

لاعب تشيلسي على رادار برشلونة

2021-01-27T11:56:55Z

حدد برشلونة لاعب تشيلسي المهمش ماركوس ألونسو كهدف انتقالي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

قد يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يسعى رونالد كومان إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر.

ومع ذلك، يحرص برشلونة أيضًا على نجم فالنسيا خوسيه جايا، الذي يقل عمره 5 سنوات عن ألونسو وقائد للنادي في ميستايا.

أوباميكانو قادر على حل أزمة ليفربول الدفاعية!

2021-01-27T11:54:46Z

دايوت أوباميكانو قادر على حل أزمة الإصابات الدفاعية في ليفربول، وفقًا لبيتر كراوتش، الذي وصف نجم لايبزيج بأنه "أحد أفضل اللاعبين في أوروبا".

لم يسر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي بسلاسة كما كان يأمل حتى الآن، حيث يعاني رجال يورجن كلوب لاستعادة الصدارة.

وشهدت هذه السلسلة تراجع الريدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 19 مباراة.

جوان لابورتا غاضب من باريس سان جيرمان!

2021-01-26T11:28:13Z

دعا المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، باريس سان جيرمان إلى التحلي بالاحترام.

يقال إن باريس سان جيرمان يدور حول ما إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل، لكن لابورتا - المرشح المفضل لتولي مسؤولية برشلونة - قال إنه يريد أن يلعب العمالقة الفرنسيون بشكل عادل.

ونقلت آر إم سي عن لابورتا قوله "نطلب أيضًا من باريس سان جيرمان أن يكون محترمًا لبرشلونة وألا يحاول زعزعة استقرارنا".

تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!

2021-01-26T11:19:52Z

أبطال فرنسا حريصون على ضم قائد مدريد

عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.

الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.

راموس الآن حر في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدولي الإسباني.

Sergio Ramos Real Madrid GFX
Getty Images

ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة

2021-01-26T11:16:45Z

لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.

الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.