أخبار الانتقالات: أول مطالب توخيل مع تشيلسي وآرسنال يضم لاعب الريال رسميًا

وصل مارلي آكي، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى تورين للخضوع لفحص طبي قبل انضمامه إلى يوفنتوس من مرسيليا.

#Juventus: Marley #Aké è arrivato al J|Medical // Aké has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to 🇫🇷⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/8yxFSof4vN