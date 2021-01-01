أخبار الانتقالات: أول مطالب توخيل مع تشيلسي وآرسنال يضم لاعب الريال رسميًا

لاعب ريال مدريد ينضم رسميًا لآرسنال
👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021
أول مطالب توخيل في تشيلسي!
سيتم دعم مدرب البلوز الجديد في الصيف
يتطلع توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، إلى انتقال إرلينج هالاند في الصيف، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
ينظر توخيل إلى اللاعبين الشباب مثل تامي أبراهام كأعضاء مهمين في فريقه، لكن من المرجح أن ينفق البلوز مرة أخرى الصيف المقبل.يعتبر مهاجم بوروسيا دورتموند الخيار الأفضل للتنافس مع أبراهام والوافد الجديد المتعثر تيمو فيرنر.
إريكسن مستمر مع إنتر
قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر، إنه يتوقع بقاء كريستيان إريكسن مع النادي على الرغم من صلاته المستمرة بالرحيل.
لعب إريكسن بشكل ضئيل منذ انضمامه إلى إنتر من توتنهام قبل عام، لكن الدنماركي سجل هدف الفوز الدراماتيكي في كأس إيطاليا ضد ميلان أمس.
عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!
بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.
يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.
كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
سولشاير يصر على عدم القيام بأي صفقات
يصر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، على أنه لا يتوقع أن يقوم النادي بأي صفقات أخرى في فترة الانتقالات في يناير.
لاعب مارسيليا يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس
وصل مارلي آكي، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى تورين للخضوع لفحص طبي قبل انضمامه إلى يوفنتوس من مرسيليا.
#Juventus: Marley #Aké è arrivato al J|Medical // Aké has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇫🇷⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/8yxFSof4vN— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 27, 2021
لاعب تشيلسي على رادار برشلونة
حدد برشلونة لاعب تشيلسي المهمش ماركوس ألونسو كهدف انتقالي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
قد يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يسعى رونالد كومان إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر.
ومع ذلك، يحرص برشلونة أيضًا على نجم فالنسيا خوسيه جايا، الذي يقل عمره 5 سنوات عن ألونسو وقائد للنادي في ميستايا.
أوباميكانو قادر على حل أزمة ليفربول الدفاعية!
دايوت أوباميكانو قادر على حل أزمة الإصابات الدفاعية في ليفربول، وفقًا لبيتر كراوتش، الذي وصف نجم لايبزيج بأنه "أحد أفضل اللاعبين في أوروبا".
لم يسر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي بسلاسة كما كان يأمل حتى الآن، حيث يعاني رجال يورجن كلوب لاستعادة الصدارة.
وشهدت هذه السلسلة تراجع الريدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 19 مباراة.
جوان لابورتا غاضب من باريس سان جيرمان!
دعا المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، باريس سان جيرمان إلى التحلي بالاحترام.
يقال إن باريس سان جيرمان يدور حول ما إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل، لكن لابورتا - المرشح المفضل لتولي مسؤولية برشلونة - قال إنه يريد أن يلعب العمالقة الفرنسيون بشكل عادل.
ونقلت آر إم سي عن لابورتا قوله "نطلب أيضًا من باريس سان جيرمان أن يكون محترمًا لبرشلونة وألا يحاول زعزعة استقرارنا".
تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!
أبطال فرنسا حريصون على ضم قائد مدريد
عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.
الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.
راموس الآن حر في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدولي الإسباني.
ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة
لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.
الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.