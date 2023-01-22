مباشر أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب سان ماميس