90+4" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لاشئ
مباشرأتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووول ثان لريال مدريد، توني كروس
90" عرضية ارضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو سيلفا تلقاها توني كروس بتسديدة قوية من على حدود المنطقة سكن الشباك بنجاح
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86" تبديل أخير لأتليتك بلباو دخول راؤول جارسيا وخروج ميكيل فسيجا أروتي
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التبديل الثالث لريال مدريد
85" دخول توني كروس وخروج داني سيبايوس
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التبديل الثاني لريال مدريد
83" دخول رودريجو سيلفا وخروج فينيسيوس جونيور
- -82" ضغط قوي من لاعبي أتليتك بلباو على دفاعات ريال مدريد في محاولة لإدراك هدف التعادل فى هذه الدقائق
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80" بطاقة صفراء من نصيب فينيسيوس دونيور
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78" أووووووووووه، هدف ملغي لصالح أتليتك بلباو بعد تسديدة قوية تصدى لها كوتوا ارتدت أمام إيناكي ويليامز لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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التبديل الرابع لأتليتك بلباو
77" دخول إنيجو ليكو وخروج أوسكار دي ماركوس
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم مستمر لصالح ريال مدريد بهدف نظيف
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التبديل الأول لريال مدريد
73" دخول لوكا مودريتش وخروج ماركو أسينسيو
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70" أووووووووه، هدف محقق ضائع لأتليتك بلباو بعد عرضية من الجبهة اليسرى تصل لنيكو ويليامز في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد الكرة بشكل بجوار القائم الأيمن للمرمى
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ثلاث تبديلات لأتليتك بلباو
67" دخول أندير هيريرا وخروج أوبر زاراجا
وجوركا جوروزينا بدلا من أومان سانسيت
وإيكر مونيان بدلا من أليكس بيرينجير
- أوووووووووه، ماذا أهدرت ياأسينسيو؟-
65" سلسلة من التمريرات القصيرة الرائعة لريال مدريد تضع أسينسيو منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم الإيمن لمرمى سيمون
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64" تمريرو رائعة من خلف مدافعي أتليتك بلباو فى إتجاه كريم بنزيمة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على الفرنسي
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62" بطاقة صفراء من نصيب إدواردو كامافينجا بعد تدخل قوي على قدم يورى بيرتشيتشى
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61" أوير زاراجا لاعب أتليتك بلباو يسدد من على حدود المنطقة لكن الكرة تصل سهلة للحارس ثيبو كورتوا
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أوووووووه، هجمة خطيرة لريال مدريد
59" فينيسيوس جونيور يرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أقدام ناتشو الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أوناي سيمون ببراعة
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57" بطاقة صفراء من نصيب داني فيفيان بعد تدخل قوي على فيرلاند ميندي
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54" عرضية رائعة من فالفيردي في إتجاه كريم بنزيمة لكن الفرنسي فشل فى استلام الكرة
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52" سيطرة من لاعبي أتليتك بلباو على الكرة ومحاولات مستمرة للبحث عن هدف التعادل
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49" بطاقة صفراء من نصيب يوري بيرتشيتشي بعد تدخل قوي على ماركو أسينسيو
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47" عرضية خطيرة فى إتجاه أليكس بيرينجير ابعدها ميليتاو بصعوبة قبل أن يشير الحكم بوجود تسلل
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أتليتك بلباو بهدف دون رد
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45" دقيقة واحدة يحتسبها الحكم وقت بدل ضائع
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41" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد وسط الميدان
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37" ركنية لأتليتك بلباو تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها دفاع الملكي ومرت بدون خطورة
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35" ضغط متقدم من لاعبي أتليتك بلباو لإحراز هدف التعادل
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33" كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى وسط الميدان
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30" نصف ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة أصبحت تقدم ريال مدريد على أتليتك بلباو بهدف عن طريق كريم بنزيمة
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29" تسديدة من فينيسيوس جونيور من على حدود المنطقة تصل سهلة بين احضان الحارس سيمون
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27" فالفيردي يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت أعلى المرمى
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جووووووووووووووول أول لريال مدريد، كريم بنزيمة
25" عرضية رائعة من الجهة اليمنى يرسلها فيديريكو فالفيردي تلقاها أسينسيو برأسية ومررها أماما بنزيمة الذي سددها من لمسة واحدة على يسار الحارس أوناي سيمون
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23" هجمة خطيرة لأتليتك بلباو بعد تمريرة رائعة فى إتجاه إيناكي ويليامز الذي حاول المرور من كورتوا لكن البلجيكي تألق وابعد الكرة بنجاح
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18" عرضية من الجهة اليمنى تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع ومرت إلى ركنية
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16" أوووووووووووه، نيكو ويليامز يسدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كورتوا
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15" سيطرة وأفضلية من أتليتك بلباو فى الربع ساعة الأولى من المباراة
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أوووووووووووو، رأسية قوية وتصدي رائع من كورتوا
10" تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها آيتور باريديس برأسية قوية ابعدها كورتوا ببراعة
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9" محاولة المرور من إيناكي ويليامس من الجهة اليمنى لكن تدخل معه فيرلاند ميندي وابعدها لركنية
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6" انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق فينيسيوس جونيور ثم مررها على حدود المنطقة تلقاها بنزيمة بتسديدة قوية مرت اعلى المرمى
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5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي أتليتك بلباو فى وسط الميدان
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انطلاق المباراة
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تشكيلة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد
أما إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
أوناي سيمون
باريديس - دانييل فيفيان - يوري بيرشيش - أوسكار دي ماركوس
زاجارا - ميكيل فيسكا
نيكو ويليامز - أوهيان سانسيت - أليكس بيرينجور
إينايكي ويليامز
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تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ميندي - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتليك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب سان مامفيس.
مباراة معقدة تنتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني حين يلتقي بأتلتيك بيلباو في الجولة 18 من عمر المسابقة، الفريق الملكي يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإسباني ومواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.
لكن المهمة ينتظر أن تكون معقدة أمام خصم يعرف جيدًا كيف يستغل أجواء ملعبه سان ماميس، وهو فريق أتلتيك بيلباو.
الفريق الباسكي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويسعى للاقتراب أكثر من مواقع التأهل إلى البطولات الأوروبية.