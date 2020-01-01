جدول مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يحبس عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الأنفاس مع بداية كل اسبوع جديد، فمباريات يوم السبت عادةً ما تكون هي الأقوى والأكثر متعة وإثارة.

بداية مباريات اليوم ستكون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سنكون على موعد مع قمة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في بداية اليوم، ثم سيواجه كريستال بالاس ليدز يونايتد ويستضيف تشيلسي شيفيلد يونايتد، وفي الختام سيواجه وست هام فولهام

ننتقل إلى الدوري الإسباني ، الذي سيواجه فيه ويسكا إيبار، ثم سيستضيف برشلونة ريال بيتيس، وإشبيلية أوساسونا، وفي المساء سيواجه أتلتيكو مدريد قادش.

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تستمر اليوم الجولة السابعة من الدوري الإيطالي ، وسيستضيف كالياري سامبدوريا، وبينيفينتو سبيزيا وبارما فيورنتينا.

وفي الدوري الألماني سيلتقي شتوتجارت مع آينتراخت فرانكفورت، وسيواجه ماينز شالكه وأوجسبورج هيرتا برلين وأونيون برلين أريمينا بيليفيلد ولايبزيج فرايبورج في نفس التوقيت، وفي المساء سنكون على موعد مع الكلاسيكير بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، أما في الدوري الفرنسي فسيواجه بوردو مونبلييه وباريس سان جيرمان رين

تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين ، وسيواجه العين الأهلي والفتح الشباب والنصر القادسية، وفي الدوري الإماراتي سيستضيف العين الظفرة وعجمان بني ياس والجزيرة الشارقة.

جدول مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 نوفمبر "7-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 تشيلسي - شيفيلد يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام - فولهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - إيبار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 بينيفينتو - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 بارما - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية A Spor ماينز - شالكه 16:30 مصر، 17:30 السعودية Sky Sport 2 HD أوجسبورج - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Max 6 FR أونيون برلين - أريمينا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Max 10 FR لايبزيج - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية Setanta Sports 2 Eurasia HD بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports FR HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة بوردو - مونبلييه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري السعودي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الأهلي 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA Sports 1 HD الفتح - الشباب 17:35 السعودية، 16:35 مصر KSA Sports 2 HD النصر - القادسية 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD