جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 عدد من مباريات كرة القدم الشيقة في مختلف الدوريات المحلية حول العالم.

تستمر منافسات الدوري الإنجليزي حيث تبدأ الجولة 33 من عمر البطولة، ويشهد اليوم مباراة تجمع بين نادي نورويتش سيتي ونادي برايتون الساعة 1:30 ظهراً، ومباراة بين فريقي ليستر سيتي وكريستال بالاس، ولقاء يجمع مانشستر يونايتد مع بورنموث في تمام الساعة الرابعة عصراً، ويلتقي وولفرهامبتون مع آرسنال الساعة 6:30 مساءً، وأيضاً يلتقي تشيلسي مع واتفورد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني يشهد اليوم بداية الجولة 34 من عمر المسابقة، حيث يلتقي سيلتا فيجو مع ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويلتقي بلد الوليد مع ألافيس الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً لقاء لنادي غرناطة أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري الإيطالي فيشهد اليوم بداية فعاليات الجولة 30 من أحداث المسابقة، حيث يلتقي يوفنتوس صاحب المركز الأول في الجدول مع تورينو الساعة 5:15 مساءً، ونادي ساسولو يلتقي مع ليتشي الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً لقاء يجمع بين لاتسيو وميلان الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو "4-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة نورويتش سيتي - برايتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 ليستر سيتي - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 مانشستر يونايتد - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 وولفرهامبتون - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - واتفورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس ألمانيا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 20:00 مصر، 21:00 السعودية L'Equipe TV

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ريال بيتيس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - تورينو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 ساسوولو - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري البرتغالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة فيتوريا سيتوبال - باكوس دي فيريرا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport TV 1 Potugal بورتيمونينسي - فيتوريا جيماريش 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal بنفيكا - بوافيستا 22:15 مصر، 23:15 السعودية FreeSport HD سبورتينغ براجا - ديسبورتيفو أفيس 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 1 Potugal

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