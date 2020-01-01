جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري السعودي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عاش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم يوم جمعة ساخن جدًا، ففي دوري أبطال أوروبا سحق بايرن ميونخ برشلونة بثمانية أهدافٍ لهدفين في رسالة شديدة اللهجة لمنافسه في نصف النهائي، والذي سيتحدد خلال مباريات اليوم السبت بمباراة مانشستر سيتي وليون، والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إثارة اليوم لن تكون في دوري الأبطال فقط، فمباريات الجولة 25 من الدوري السعودي ستتواصل اليوم، وسيواجه الهلال العدالة الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيقابل الأهلي الفيصلي بعد هذا الموعد بربع ساعة، وسيستضيف التعاون ضك الساعة السابعة والربع، أما الختام فسيكون بمباراة قوية بين النصر والوحدة الساعة التاسعة إلا عشر دقائق.

في الدوري التونسي سيواجه النجم الساحلي الترجي في إطار الأسبوع 20 الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي، وفي نفس التوقيت سيقابل حمام الأنف اتحاد بن قردان.

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تأجلت مباراة الرجاء وسريع وادي زم بسبب اكتشاف بعض الإصابات بفيروس كورونا في الفريق الثاني، لكن هناك 3 مباريات ستلعب اليوم في الأسبوع 22 من الدوري المغربي، حيث سيواجه أوليمبيك آسفي يوسفية يرشيد والمغرب التطواني حسنية أكادير الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما سيستضيف نهضة بركان مولودية وجدة الساعة العاشرة مساءً.

سيكون عشاق كرة القدم المصرية اليوم على موعد مع لقاء هام في ختام الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز، وهذه المباراة ستجمع بين الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس "15-8-2020":

الدوري التونسي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - الترجي 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 حمام الأنف - اتحاد بن قردان 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 2

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليون 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - مصر المقاصة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري السعودي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الهلال 18:55 السعودية، 17:55 مصر KSA Sports 1 HD الفيصلي - الأهلي 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 3 HD التعاون - ضمك 19:15 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 4 HD النصر - الوحدة 20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 2 HD

الدوري المغربي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة أوليمبيك آسفي - يوسفية يرشيد 20:00 المغرب، 21:00 مصر Arryadia live HD المغرب التطواني - حسنية أكادير 20:00 المغرب، 21:00 مصر Tamazight HD نهضة بركان - مولودية وجدة 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD

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