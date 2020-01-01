جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري المصري وأبرز الدوريات، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد ومنافسات جديدة في كرة القدم مع بداية الموسم الجديد من الدوريات العالمية، يشهد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 مبارايات مثيرة في دوريات مختلفة في كل أنحاء العالم.

يبدأ اليوم الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد حيث يستضيف نادي فولهام نادي أرسنال في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، ويواجه نادي كريستال بالاس نادي ساوثامبتون في تمام الرابعة عصراً، كما يلتقي نادي ليفربول بطل الموسم السابق مع نادي ليدز يونايتد الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وأخيراً يلتقي نادي ويستهام يونايتد مع نادي نيو كاسل يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما يبدأ اليوم الموسم الجديد من الدوري الإسباني الأكثر جماهيرية على مستوى العالم حيث يواجه نادي إيبار نادي سلتافيجو في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يواجه نادي غرناطه نادي أتليتك بيلباو الساعة 6:30 مساءً، وأيضاً يستضيف نادي قاديش نادي أوساسونا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الفرنسي تُستكمل الجولة الثالثة حيث يواجه نادي مونبلييه نادي نيس في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي نادي سانت ايتيان مع نادي ستراسبورج في تمام التاسعة مساءً.

وفي الجولة الثالثة من بطولة دوري نجوم قطر يلتقي نادي الخريطيات مع نادي السيلية الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الدوحة، كما يواجه نادي قطر نادي الريان الساعة 8:30 مساءً، وأيضاً يلتقي نادي الوكرة مع نادي أم صلال الساعة 8:30 مساءً.

و في الدوري المصري الممتاز تُختم اليوم الجولة 26 من عمر البطولة حيث يحل نادي وادي دجلة ضيفاً على نادي إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر "12-9-2020":

الدوري الفرنسي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - نيس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 سانت إتيان - ستراسبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - سيلتا فيجو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - أتليتك بلباو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 قاديس - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - آرسنال 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - ساوثامتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - ليدز يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام يونايتد - نيوكاسل يونايتد 21:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - وادي دجلة 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD

دوري نجوم قطر - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الخريطيات - السيلية 17:15 مصر، 18:15 قطر Alkass One HD قطر - الريان 19:30 مصر، 20:30 قطر Alkass One HD الوكرة - أم صلال 19:30 مصر، 20:30 قطر Alkass Two HD

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