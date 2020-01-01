جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2021 الجولة الأولى والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 في الجولة الأولى التي ستنطلق يوم السبت 17 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.

مبارياتٍ قوية، منافسة شرسة حتى الأسابيع الأخيرة .. هذه بعض سمات الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الأخيرة، والذي أصبح بالفعل جاذبًا ليس فقط للمشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي وخارجه، بل للاعبين أيضًا.

هذا ما نراه جليًا بالنظر إلى قوة المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في رفع مستوى الأندية السعودية حتى على المستوى القاري، فللموسم الثاني على التوالي نرى فريق سعودي في نهائي دوري أبطال آسيا هو النصر، وذلك بعد فوز الهلال بنسخة 2019.

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بافيتمبي جوميس، عبد الرزاق حمد الله، سيباستيان جيوفينكو، جونزالو مارتينيز .. أسماء لمعت على الساحة العالمية متواجدة الآن في الدوري السعودي ، فمن ينسى رحلة جوميس في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي، ولمعان جيوفينكو مع يوفنتوس وفوزه بالدوري الإيطالي، وتألق مارتينيز بقميص ريفر بليت في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز وفوزه بكوبا ليبرتادوريس.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي ووقع على اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2020-2021 والقنوات الناقلة...

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ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الأولى