جدول مباريات اليوم الدوري السعودي الجولة 28، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 28 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تنطلق مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي لموسم 2019-2020 يوم السبت 29 أغسطس، وستشهد هذه الجولة لقاءات قوية، مصيرية وقد يحسم الهلال اللقب.

تبدأ الجولة بلقاء الرائد والعدالة، يصارع رائد التحدي صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة لدخول المربع الذهبي وخاصة أن الوحدة الذي يحتل المركز الرابع والفيصلي المتواجد بالمركز الخامس سيتواجهان في نفس الجولة، ومهما كانت نتيجة المباراة ستكون في صالح الرائد، وقد يحالفه الحظ ويخطف بطاقة تأهل لدوري أبطال أسيا.

بينما يخوض العدالة اللقاء بعد هزيمة ثقيلة 6/1 من نادي النصر ، حطمت أحلام صاحب المركز الأخير، وجعلته يقترب أكثر من الهبوط.

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يلتقي نادي ضمك بنادي أبها، ويخوض الأول اللقاء بروح عالية جدًا بعد فوزة على الأهلي صاحب المركز الرابع، وبالطبع مباراة النصر والفيحاء صاحب المركز الـ13 غالبًا ستكون في مصلحة نادي ضمك، والذي سيحاول الفوز والابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 28 نقطة، بينما يخوض أبها صاحب المركز الـ9 اللقاء بعد تعادل مع الشباب صاحب المركز الـ8.

يلتقي المتصدر ومحتل المركز الأول نادي الهلال بنادي الحزم صاحب المركز الـ15، بالطبع ليس لقاء صعب على الزعيم وسيحاول بالطبع الفوز وحسم اللقب في هذه الجولة، وبالتأكيد سيصارع الحزم للحصول ولو على نقطة قد تحميه من الهبوط.

يواجه نادي النصر صاحب المركز الثاني نادي الفيحاء صاحب المركز الـ13 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط، يخوض نادي الفيحاء اللقاء بعد هزيمة قاسية بنتيجة 4/1 أمام نادي الاتحاد ، بينما يخوض نادي النصر اللقاء بعد فوز عريض أمام العدالة بنتيجة 6/1، وعلى أمل تعثر الهلال واستمرار المنافسة لجولة آخرى.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب العدالة - الرائد السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمك - أبها السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

19:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية النصر - الفيحاء السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية الملك فهد الهلال - الحزم السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية جامعة الملك سعود الفتح - الاتحاد الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - التعاون الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - الاتفاق الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

19:00 مصر، 18:00 السعودية الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأهلي - الشباب الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

ترتيب الدوري السعودي: