جدول مباريات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 في الدوري المصري والدوري الأردني وأبرز المباريات الودية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مجموعة جديدة من مباريات كرة القدم المثيرة يشهدها اليوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ في البطولات المختلفة.

في بطولة الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة ٣٢ من عمر المسابقة حيث يلتقي نادي أسوان صاحب المركز ١٣ في الجدول برصيد ٣٤ نقطة مع نادي حرس الحدود صاحب المركز ١٦ برصيد ٢٧ نقطة، تقام المباراة على ملعب ستاد أسوان الساعة ٥:٣٠ مساءً، ويستضيف نادي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد ٦٤ نقطة نادي وادي دجلة صاحب المركز ١٤ برصيد ٣١ نقطة، على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تُستأنف اليوم المباريات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠ بمجموعة من اللقاءات منها لقاء بين منتخب جورجيا ومنتخب روسيا البيضاء في تمام السادسة مساءً، كما تشهد الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة عدد من المباريات منها مباراة تجمع النرويج أمام صربيا، وآيسلندا أمام رومانيا، وبلغاريا أمام المجر، وسلوفاكيا أمام أيرلندا.

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سنكون على موعد اليوم مع مجموعة من المباريات الودية الدولية، أبرزها مباراة بين بلجيكا وكوت ديفوار وأخرى بين إنجلترا وويلز.

في الأسبوع 11 من الدوري الأردني سيستضيف شباب الأردن الجزيرة، وسيواجه الرمثا الصريح، وفي كأس الخليج العربي الإماراتي سيلتقي اتحاد كلباء مع الجزيرة، وسيواجه حتا بني ياس والفجيرة عجمان.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 أكتوبر "8-10-2020":

تصفيات يورو 2020 - نصف نهائي الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة جورجيا - روسياء البيضاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 النرويج - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 آيسلندا - رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 بلغاريا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 سلوفاكيا - آيرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 مقدونيا الشمالية - كوسوفو 20:45 مصر، 21:45 السعودية -

الدوري المصري الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - حرس الحدود 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 الزمالك - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة روسيا - السويد 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 5 بلجيكا - كوت ديفوار 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 8 إنجلترا - ويلز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الأردني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأردن - الجزيرة 19:30 الأردن، 20:30 السعودية Jordan Sport HD الرمثا - الصريح 19:30 الأردن، 20:30 السعودية Jordan Sport HD

كأس الخليج العربي الإماراتي المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - الجزيرة 18:30 الإمارات، 17:30 السعودية Dubai Sports 1 HD حتا - بني ياس 18:30 الإمارات، 17:30 السعودية Dubai Sports HD 2 الفجيرة - عجمان 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية Sharjah Sport HD

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