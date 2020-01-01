جدول مباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 في الدوري المصري الممتاز وكوبا ليبرتادوريس واهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

لا توجد الكثير من المباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتوقف الدوريات الكبرى في العالم، لكن بالتأكيد لن تتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ، سيواجه اليوم بوكا جونيورز نادي راسينج في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري التركي، سيواجه سيفاس سبور جينتشلاربيرليجي وقيصري سبور قونيا سبور الساعة 3 مساءً، ويستضيف تشايكور ريزا سبور أنطاليا سبور وأنقرة جوجو بشكتاش الساعة مساءً.

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سيستضيف اليوم وادي دجلة نادي سموحة في ستاد السلام، وذلك في إطار الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز .

كما سيواجه شباب الأردن الرمثا والفيصلي شباب العقبة، وذلك في الأسبوع 18 من الدوري الأردني .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر "24-12-2020":

كوبا ليبرتادوريس - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بوكا جونيورز - راسينج كلوب 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري التركي - الجولة 14 المباراة الموعد سيفاس سبور - جينتشلاربيرليجي 15:00 مصر، 16:00 السعودية قيصري سبور - قونيا سبور 15:00 مصر، 16:00 السعودية تشايكور ريزا سبور - أنطاليا سبور 18:00 مصر، 19:00 السعودية أنقرة جوجو - بشكتاش 18:00 مصر، 19:00 السعودية

الدوري المصري - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - سموحة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري الأردني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأردن - الرمثا 16:00 الأردن، 17:00 السعودية Jordan Sport HD الفيصلي - شباب العقبة 18:30 الأردن، 19:30 السعودية Jordan Sport HD

كأس البرازيل - نصف النهائي المباراة الموعد جريميو - ساو باولو 02:30 مصر، 03:30 السعودية بالميراس - أميريكا مينيرو 02:30 مصر، 03:30 السعودية

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