جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 في الدوري السعودي والدوري القطري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 عدة مباريات مثيرة في البطولات المختلفة.

في بطولة الدوري السعودي يلتقي العدالة مع الوحدة الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيواجه الفيحاء ضمك الساعة 7:05، فيما يستضيف التعاون النصر الساعة 7:10، ويلتقي الأهلي مع الهلال الساعة 8:55.

في الدوري الكويتي يلتقي الشباب مع التضام واليرموك مع الساحل في إطار الأسبوع 15، وفي الدوري القطري سيواجه السد الغرافة الساعة 4:00 بتوقيت الدوحة، وسيواجه الخور الشحانية الساعة 7:30، وأخيرًا سيلتقي السيلية مع أم صلال الساعة 7:30.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس "20-8-2020":

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - جيرونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الكويتي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - التضامن 19:05 الكويت، 20:05 الإمارات KTV Sport HD اليرموك - الساحل 21:15 الكويت، 22:15 الإمارات KTV Sport HD

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الوحدة 18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA Sports 4 HD الفيحاء - ضمك 19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports 3 HD التعاون - النصر 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 2 HD الأهلي - الهلال 20:55 السعودية، 19:55 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري القطري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الغرافة 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD الخور - الشحانية 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD السيلية - أم صلال 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 5

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