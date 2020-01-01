جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

منافسات كرة القدم لا تتوقف، وتتجدد بشكل يومي بين نهائيات بطولات وبدايات لمواسم جديدة من بطولات أخرى، ويشهد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 مجموعة من المباريات الشيقة.

بطولة دوري الأمم الأوروبية تبدأ المباريات اليوم بمباراة بين منتخب ليتوانيا ومنتخب كازاخستان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتبعها مجموعة كبيرة من اللقاءات الساعة 8:45 مساءً، حيث يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب البوسنة والهرسك ولقاء مثير وممتع لمنتخبي هولندا وبولندا، كما يلتقي أيضاً منتخب النرويج مع منتخب النمسا، ومنتخبي رومانيا وإيرلندا الشمالية، سلوفاكيا أمام التشيك، وأيضًا روسيا البيضاء ضد ألبانيا.

أيضًا بطولة دوري نجوم قطر حيث يشهد اليوم مباراة لفريق الأهلي أمام الوكرة الساعة 6:15 مساءً بتوقيت قطر، ومباراة نادي أم صلال أمام الدحيل الساعة 6:15 مساءً، وأيضاً مباراة لنادي العربي أمام نادي الخور الساعة 8:30 مساءً.

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وتُستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي اليوم نادي الأهلي مع وادي دجلة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي نادي الإسماعيلي مع مصر للمقاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم لقائات الجولة الأخيرة بعد أن حسم الهلال اللقب وأنتهى الصراع بينه وبين النصر هذا الموسم، تقام جميع مباريات اليوم في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت السعودية.

يتواجه اليوم أبها والأهلي، الفيحاء أمام العدالة الذي تأكد هبوطه ويعد هذا اللقاء حاسم بالنسبة لنادي الفيحاء المهدد بالهبوط، الإتحاد يواجه النصر، ضمك يلتقي بالاتفاق وهو لقاء مصيري بالنسبة لنادي ضمك الذي يصارع للبقاء، الفتح والتعاون، الرائد يواجه الفيصلي الذي يلعب للفوز ويتمنى تعثر الوحدة أو الأهلي حتى يتمكن من إختطاف بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا، ويتواجه الشباب مع الحزم المهدد بالهبوط، ولقاء حاسم ومصيري بين الهلال الذي حسم اللقب ونادي الوحدة المهدد بفقدان المركز الرابع لصالح الفيصلي.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر "4-9-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة ليتوانيا - كازاخستان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 إيطاليا - البوسنة والهرسك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 هولندا - بولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 النرويج - النمسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 رومانيا - إيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 سلوفاكيا - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 روسيا البيضاء - ألبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10-

الدوري القطري - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - أم صلال 18:15 قطر، 19:15 الإمارات beIN Sports HD الأهلي - الوكرة 18:15 قطر، 19:15 الإمارات beIN Sports HD 1 الخور- العربي 20:30 قطر، 21:30 الإمارات beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD الإسماعيلي - مصر المقاصة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - النصر 19:35 مصر، 20:35 السعودية KSA Sports 1 HD الاتفاق - ضمك 19:35 مصر، 20:35 السعودية - الرائد - الفيصلي 19:35 مصر، 20:35 السعودية KSA Sports 4 HD الشباب - الحزم 19:35 مصر، 20:35 السعودية - الوحدة - الهلال 19:35 مصر، 20:35 السعودية KSA Sports 2 HD الفتح - التعاون 19:35 مصر، 20:35 السعودية - أبها - الأهلي 19:35 مصر، 20:35 السعودية KSA Sports 3 HD الفيحاء - العدالة 19:35 مصر، 20:35 السعودية -

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