جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 في الدوري السعودي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 مجموعة من المنافسات الكروية المختلفة في عدد من الدوريات المحلية.

تستمر منافسات الدوري السعودي ، حيث يشهد اليوم لقاء بين نادي الهلال أمام نادي الفيصلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي نادي ضمك مع النادي الأهلي السعودي الساعة 7:05 مساءً، كما يلتقي نادي الوحدة مع نادي التعاون الساعة 7:20 مساءً، وأيضاً لقاء يجمع بين فريقي النصر والعدالة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تستمر منافسات الدوري التونسي حيث يشهد اليوم الساعة 4:30 مساءً بتوقيت تونس مباراة لفريق النجم الساحلي مع اتحاد بن ڤردان، وأيضاً مباراة لفريق حمام الانف مع الصفاقسي.

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وفي الدوري المصري يشهد اليوم مباراة تجمع بين فريقي إنبي وأسوان في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومباراة لنادي بيراميدز أمام الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس "25-8-2020":

الدوري السعودي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيصلي 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 1 HD ضمك - الأهلي 19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports 3 HD الوحدة - التعاون 19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA Sports 4 HD النصر - العدالة 20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 2 HD

الدوري التونسي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - اتحاد بن قردان 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 نادي حمام الأنف - النادي الصفاقسي 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 2

الدوري المغربي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح الرباطي - أوليمبيك آسفي 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN Sports HD يوسفية برشيد - أولمبيك خريبكة 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD

الدوري المصري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD بيراميدز - الإنتاج الحربي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

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