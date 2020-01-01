جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 في دوري أبطال أوروبا وكأس الكونفدرالية الإفريقية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من لقاءات ومنافسات كرة القدم الممتعة في البطولات المختلفة.

في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يلتقي اليوم نادي بيراميد المصري مع نادي حوريا من غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا تبدأ فعاليات دور المجموعات حيث يشهد اليوم عدد من اللقاءات المثيرة والشيقة، تبدأ الساعة ٦:٥٥ مساءً بتوقيت القاهرة بلقاء لنادي يوفنتوس الإيطالي مع نادي دينامو كييف الأوكراني، وفي نفس التوقيت يلتقي نادي زينيت الروسي مع نادي كلوب بروج البلجيكي.

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وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي نادي برشلونة من إسبانيا مع نادي فرينكفاروزي من المجر، ونادي ليبزيج الألماني مع نادي أسطنبول باشاك شهير التركي، وأيضاً يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي إشبيلية الإسباني، ولقاء لنادي رين الفرنسي مع نادي كراسنودار الروسي، ومواجهة قوية بين نادي لاتسيو الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، وأيضاً لقاء قوي يجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الأولى والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر "20-10-2020":

كأس الكونفدرالية الإفريقية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - حوريا 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو كييف - يوفنتوس 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1 زينيت - كلوب بروج 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 2 تشيلسي - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 رين - كراسنودار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 برشلونة - فيرينتسفاروس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 لاتسيو - بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 لايبزيج - إسطنبول باشاك شهير 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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